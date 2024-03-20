Многодетная семья Фото: личный архив/ КП на Алтае

Супруги признаются, что воспитывать большое количество детей проще, так как помогают старшие и все учатся на примере друг у друга

Многодетная семья из Немецкого национального района удостоена ордена “Родительская слава”. За 20 лет совместной жизни Валентина и Яков Фризены воспитали 15 детей, сообщает “КП на Алтае”.

Супруги были знакомы еще с детства: периодически пересекались в детском лагере. А мама Якова даже преподавала у Валентины в колледже. В юности их отношения не сложились. Будущий супруг стал проявлять внимание уже в зрелом возрасте, когда Валентина оказалась за тысячи километров от родного края.

“Я жила в Ханты-Мансийске, но все равно приезжала на Алтай к родным. Бывало, что мы с ним встречались, но близко не общались. А потом, когда встретились в очередной раз, он принял решение, что хочет, чтобы я стала его женой”, – рассказывает женщина.

В январе 2005 года пара сыграла свадьбу, а уже в конце года у них появилась первая девочка. По словам Валентины, они с супругом с самого начала знали, что детей в семье будет много. Отчасти повлиял пример их родителей: у Валентины пять братьев и сестер, а муж – старший из 10 детей.

Сейчас в семье восемь девочек и семь сыновей. Муж по возможности всегда присутствовал на родах.

Содержать и воспитывать детей супругам приходилось своими силами: многодетная мама шьет одежду на заказ, а ее муж работает сантехником. Острой нехватки в деньгах семья никогда не испытывала. К тому же существенно выручают различные пособия.

Вопросом воспитания детей Фризены занимаются всей семьей. По словам Валентины, в большой семье детей воспитывать даже проще: они учатся друг у друга, поддерживают.

Однако и у них бывают ссоры. Женщина поделилась, что решать конфликты ей помогает спокойствие.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присвоении им ордена “Родительская слава”. Он дает право на различные льготы и единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

Получать награду пара будет лично из рук главы государства или его полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Дата торжественной церемонии пока не известна.

Взято отсюда