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Восстановили проезд по участку Чуйского тракта, где камнепад разрушил часть дороги

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На ремонт у рабочих ушло восемь часов, но пока он носит временный характер

Восстановили проезд по участку Чуйского тракта, где камнепад разрушил часть дороги

Фото: ФКУ Упрдор “Алтай”

Дорожники восстановили проезд по участку Чуйского тракта в Онгудайском районе Республики Алтай, где 19 января мощный камнепад разрушил часть дороги. Как сообщили в Упрдор “Алтай”, проезд открыт по двум полосам для всех видов транспорта.

Трассу чинили 23 человека и 7 единиц техники, в том числе два самосвала, погрузчик и гусеничный экскаватор. Рабочие убрали около 25 кубометров обломков скалы с проезжей части, заполнили образовавшиеся провалы крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью, а также частично восстановили барьерное ограждение. Весь ремонт занял около восьми часов. С 19:00 19 января проезд полностью открыли.

Тем не менее в Упрдоре подчеркивают: в целях безопасности на участке действует ограничение скоростного режима до 20 км/ч, поскольку выполненные работы носят временный характер.

“При наступлении благоприятных погодных условий будет произведен ремонт, в ходе которого дорожную одежду и земляное полотно восстановят аналогично конструкции, устроенной на всем участке, а также выполнят планировку откосов нагорной части”, – пояснили в учреждении.

город Горняк

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