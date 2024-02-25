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Вот так встреча: на Алтае в объектив московского фотографа попал манул

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Вот так встреча: на Алтае в объектив московского фотографа попал манул

Фотографу удалось увидеть манула вживую

Сайлюгемский национальный парк опубликовал снимки московского фотографа Владимира Маца, которому удалось сфотографировать манула.

Московский фотограф приехал в нацпарк несколько лет назад с мечтой сфотографировать снежного барса. Но в прицел объектива попал манул.

Манул. Фото: “Сайлюгемский национальный парк”.

Сотрудники отмечают, что фотограф семь дней испытывал удачу, пытаясь найти ирбиса в горах Алтая, но снежный барс попадался только на фотоловушки. А вот манула удалось увидеть вживую и даже сфотографировать.

“Дикий кот манул, как и ирбис, очень скрытен. При опасности затаивается и благодаря камуфляжу растворяется на фоне пейзажа. При встрече с человеком молчать не будет, а скажет все, что думает. И не дай бог попасть к нему в лапы. Защищаться будет яростно”, – отмечают сотрудники нацпарка.

Манул. Фото: “Сайлюгемский национальный парк”.

Запечатлеть манула удалось, отойдя от норы и тоже затаившись. Кот вылез из сурочьей норы, где прятался и в объектив камеры все же успел попасть.

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Взято отсюда

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