Воткните в мыло иголки и пожарьте его на сковороде: результат поразит

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13 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Мало кто знает, но обыкновенное мыло бывает крайне полезно в быту. Особенно, если втыкать в него иголки или жарить на сковороде. Эксперты рассказали, зачем это нужно. Пишет теперь Внимание!

Все дело в том, что привычка втыкать иголки прямо в мыло серьезно упрощает процесс шитья. Благодаря этому острие начинает легче протыкать любую ткань, а также не застревает в материале. Более того, игла перестанет протыкать нитку. При этом достаточно воткнуть ее в мыло всего пару раз.

Если же говорить о жарке мыла на сковороде, то таким образом хозяйки часто отмывают посуду. Подобный способ идеально подходит в случаях, когда нужно оттереть въевшийся нагар. Понадобится только измельчить хозяйственное мыло с помощью терки, после чего распределить стружку по дну и стенкам сковороды.

В конце останется лишь добавить в емкость немного воды, а также поставить утварь на огонь. Спустя десять минут весь налет полностью растворится, и его можно будет счистить обыкновенной тряпкой.

При этом рекомендуется дождаться, пока смесь остынет. В противном случае есть риск обжечь руки. По материалам портала «Белновости».

Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Автор: glavred

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Горняк22