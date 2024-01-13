Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Воткните в мыло иголки и пожарьте его на сковороде: результат поразит

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

13 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Мало кто знает, но обыкновенное мыло бывает крайне полезно в быту. Особенно, если втыкать в него иголки или жарить на сковороде. Эксперты рассказали, зачем это нужно. Пишет теперь Внимание!

Все дело в том, что привычка втыкать иголки прямо в мыло серьезно упрощает процесс шитья. Благодаря этому острие начинает легче протыкать любую ткань, а также не застревает в материале. Более того, игла перестанет протыкать нитку. При этом достаточно воткнуть ее в мыло всего пару раз.  

Если же говорить о жарке мыла на сковороде, то таким образом хозяйки часто отмывают посуду. Подобный способ идеально подходит в случаях, когда нужно оттереть въевшийся нагар. Понадобится только измельчить хозяйственное мыло с помощью терки, после чего распределить стружку по дну и стенкам сковороды.

В конце останется лишь добавить в емкость немного воды, а также поставить утварь на огонь. Спустя десять минут весь налет полностью растворится, и его можно будет счистить обыкновенной тряпкой.

При этом рекомендуется дождаться, пока смесь остынет. В противном случае есть риск обжечь руки. По материалам портала «Белновости».

Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Барнауле по факту ДТП с 8-летним ребенком завели уголовное дело

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Житель Бийска пойдет под суд за отстрел лося и вылов 70 кг рыбы

13.01.2024

 Интересное

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах

13.01.2024

 Интересное

Правила щедрого вечера накануне Старого Нового года. Народные приметы 13 января

13.01.2024

 Интересное

С Днем печати! Яркие поздравления журналистам, редакторам и всем причастным

13.01.2024

 Интересное

В Барнауле начнется суд над экс-зампрокурора Новосибирской области

13.01.2024

 Интересное

Скончался актер из Улиц разбитых фонарей и Тайн следствия Сергей Гавлич

13.01.2024

 Интересное

Мать погибшего на СВО бийчанина не может получить удостоверение

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix