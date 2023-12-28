Воткнули нож в спину: российские курицы стали хуже нести яйца — данные Росстата

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28 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Росстат озвучил новую статистику, касающуюся куриных яиц. Оказалось, что у уменьшения предложения и увеличения цен на этот продукт есть еще одна веская причина. Пишет Теперь Внимание!

Согласно опубликованным данным, в России курицы-несушки стали менее производительными. За первые 11 месяцев 2023 года они в среднем снесли 286 яиц. Ранее эта цифра была другой — за аналогичный период одна курица производила 288 яиц.

Разница в два яйца может казаться небольшой, однако в пересчете на общее количество яиц это выливается в огромную «недостачу». Если посчитать, то всего в стране за один только прошлый месяц произвели 3,6 миллиарда яиц, а это на 0,3% меньше, чем в ноябре 2022-го.

Если сравнивать с октябрем 2023-го, то курицы «не донесли» аж на 6,1% меньше яиц. Примечательно, что этот кризис случился в ноябре, именно тогда цены на яйца заметно поднялись. В период с начала года по октябрь производство яиц хоть и незначительно, но все же только росло, сообщает «Московский Комсомолец».

Напомним, ранее вице-премьер России заявила, что цены на яйца стабилизировались, а дефицита не будет.

Фото: Voller Ernst / John Drysdale/globallookpress.com

Автор: glavred

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город Горняк