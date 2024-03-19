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Возбуждено уголовное дело по факту смерти супругов в алтайском селе

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти супругов в алтайском селе

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти семейной пары в Романовском районе.

15 марта в районной больнице скончался 53-летний местный житель, а на следующий день его 52-летняя супруга. По предварительной версии, причиной смерти семейной пары могло стать пищевое отравление.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств гибели людей, сообщает СК по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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