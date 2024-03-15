Воздушный шар Фото: unsplash.com

Воздухоплавателям повезло с погодой, и они совершили свое путешествие за 4,5 часа. Во время полета им удалось увидеть жизнь обитателей леса

В Алтайском крае путешественники совершили путешествие на воздушном шаре. Они впервые перелетели лес между Барнаулом и Бийском, сообщает “Катунь 24”.

Иван и Наталья Ярцевы поднялись в воздух 13 марта возле села Усть-Алейка Калманского района. На воздушном шаре они возвысились над облаками, проведя почти весь путь на высоте 1,8 тысячи метров. При этом облака находились на уровне 1–1,2 тысячи метров. Иногда путешественники снижались, чтобы понаблюдать за лесными обитателями.

“В лесу видно очень много следов диких животных, целые тропы есть к небольшим проталинам на ручьях и мелким речушкам”, – рассказывают воздухоплаватели.

Спустя 4,5 часа полета воздухоплаватели приземлились около села Восход Зонального района. Всего они пролетели 93 километра.

Взято отсюда