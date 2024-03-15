реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Воздухоплаватели впервые перелетели лес между Барнаулом и Бийском

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Воздухоплаватели впервые перелетели лес между Барнаулом и Бийском

Воздушный шар Фото: unsplash.com

Воздухоплавателям повезло с погодой, и они совершили свое путешествие за 4,5 часа. Во время полета им удалось увидеть жизнь обитателей леса

В Алтайском крае путешественники совершили путешествие на воздушном шаре. Они впервые перелетели лес между Барнаулом и Бийском, сообщает “Катунь 24”.

Иван и Наталья Ярцевы поднялись в воздух 13 марта возле села Усть-Алейка Калманского района. На воздушном шаре они возвысились над облаками, проведя почти весь путь на высоте 1,8 тысячи метров. При этом облака находились на уровне 1–1,2 тысячи метров. Иногда путешественники снижались, чтобы понаблюдать за лесными обитателями.

“В лесу видно очень много следов диких животных, целые тропы есть к небольшим проталинам на ручьях и мелким речушкам”, – рассказывают воздухоплаватели.

Спустя 4,5 часа полета воздухоплаватели приземлились около села Восход Зонального района. Всего они пролетели 93 километра.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Эксперты ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире

По случаю Международного дня борьбы с исламофобией докладчики ООН опубликовали заявление,…

Журналистка Ксения Собчак назвала фальш-рукава трендом весны

Журналистка Ксения Собчак рассказала, как носить главный тренд весенне-летнего сезона…

Чемпион Игр Каменский: Овечкин начал забивать, приносит «Вашингтону» победы

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что «Вашингтон…

Spiegel: Бербок пытается убедить Шольца в необходимости отправки Taurus Украине

Руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается за закрытыми дверями…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp