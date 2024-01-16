реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Сирены Фото: barnaul.org

Сначала тревога прозвучала в 13 регионах страны. Как сообщают украинские СМИ, сирена начала звучать из-за взлета МиГ-31К

На всей территории Украины 16 января объявили воздушную тревогу. Первые сирены заработали в 11.37 по мск, а спустя две минуты уже вся территория страны оказалась в красной зоне, сообщает ТАСС.

Так, в 11.37 тревога прозвучала в Киеве, Волынской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, сообщает “Газета.ru”.

Украинские СМИ пишут, что тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К, передает “RT на русском”.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в 16 областях Украины звучала воздушная тревога. Во Львове и Харькове прогремели взрывы.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В болгарском Пловдиве пока не будут демонтировать памятник “Алеша”

17.01.2024

 Происшествия

В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада

17.01.2024

 Происшествия

Трепова* рассказала о поручениях от куратора с Украины

17.01.2024

 Происшествия

Жители Славгорода пожаловались, что мерзнут в домах из-за проблем с котельной

17.01.2024

 Происшествия

Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

17.01.2024

 Интересное

Вирусолог из Новосибирска назвал болезнь X, которая может вызвать новую пандемию

17.01.2024

 Интересное

ВКонтакте восстановила работу после массового сбоя

17.01.2024

 Интересное

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

17.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске