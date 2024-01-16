Сирены Фото: barnaul.org

Сначала тревога прозвучала в 13 регионах страны. Как сообщают украинские СМИ, сирена начала звучать из-за взлета МиГ-31К

На всей территории Украины 16 января объявили воздушную тревогу. Первые сирены заработали в 11.37 по мск, а спустя две минуты уже вся территория страны оказалась в красной зоне, сообщает ТАСС.

Так, в 11.37 тревога прозвучала в Киеве, Волынской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, сообщает “Газета.ru”.

Украинские СМИ пишут, что тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К, передает “RT на русском”.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в 16 областях Украины звучала воздушная тревога. Во Львове и Харькове прогремели взрывы.

Взято отсюда