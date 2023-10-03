Возьмите пылесос: как бороться с летающими муравьями, от которых нет спасения осенью

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30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Осенью квартиры и частные дома атакуют летающие муравьи. Это самцы и самки обычных муравьев, которые начинают спариваться. Для людей они не опасны, но очень досаждают, поскольку их становится очень много.

Летающих муравьев привлекают в доме еда и влага, поэтому важно поддерживать чистоту и сухость, чтобы не привлекать их. Если вы видите много летающих муравьев, это значит, что где-то рядом есть их колония.

Живя в частном доме, придется эту колонию найти и уничтожить, иначе муравьи будут летать роями каждый год.

Проверьте дом на наличие открытых окон, трещин, дыр или сломанных вентиляционных отверстий, через которые летающие муравьи могли бы попасть внутрь. Закройте их, чтобы предотвратить их проникновение. Используйте пылесос, если насекомые уже находятся внутри.

Пылесосом нужно собрать всех муравьев, а его содержимое сразу уничтожить в огне. Если же муравьев не так уж много, то оставьте их в покое, так как они могут быть важной частью экосистемы, пишет Теперь Внимание со ссылкой на Homes and Gardens.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress.com

Автор: glavred

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