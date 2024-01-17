Возможной целью атаки Воронежа беспилотниками был военный аэродром

Всего три километра разделяют аэродром “Балтимор” и дома, где упали БПЛА

Ночью 16 января жители дома да Тепличной улицы Воронежа услышали более 15 взрывов. Сообщалось о работе ПВО, также в городе находили обломки беспилотников, пишет “Газета.ру”.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов.

В Воронеже ввели режим городской ЧС для оперативности принятия решений. Глава региона заявил, что лично контролирует процесс устранения последствий атаки.

Обломки одного из беспилотников упали на балкон восьмого этажа дома. На балконе выбило остекление и дверь, начался пожар. По информации регионального МЧС, площадь возгорания поставила пять квадратных метров. В квартире находилась 10-летняя девочка, она получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медики осмотрели ребенка на месте, госпитализация не потребовалась.

Всех жильцов дома на Тепличной эвакуировали и разместили в соседней школе, где оборудован пункт временного размещения, сообщил мэр Воронежа Вадим Стенин. Кроме этого, организовали еще один штаб — туда могут обратиться те, чьи квартиры пострадали.

Всего на Тепличной улице повреждения получили 35 квартир в трех домах. В результате атаки также пострадали несколько домов на улице Острогожской — в них выбило окна.

По данным Shot, ВСУ пытались повторно атаковать Воронеж около пяти утра.

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи средства ПВО сбили пять и уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа.

Телеграм-канал Mash пишет, что Воронеж, предположительно, атаковали БПЛА, предназначенные для разведки или аэросъемки.

С наибольшей вероятностью, целью атаки мог быть военный аэродром “Балтимор”. Расстояние между ним и домами на Тепличной улице составляет примерно три километра.

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Взято отсюда