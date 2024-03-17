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«Возьму трубку, если Путин позвонит». Макрон согласился на переговоры

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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук, что он готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о снижении напряженности в Украине. Пишет Капитал страны.

“Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. Роль Франции заключается в том, чтобы быть ‘нервом войны’,” – подчеркнул Макрон.

Президент также отметил, что с одной стороны, необходимо передать Киеву всю необходимую поддержку для укрепления оборонительных возможностей страны, а с другой стороны, продвигать процесс снижения напряженности и достижение постоянного, устойчивого и справедливого мира.

Макрон заявил, что готов выступить в роли посредника, но подчеркнул, что единственно возможные переговоры об окончании конфликта должны проходить между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает Lenta.

В предыдущем выступлении президент Франции назвал условие для установления мира в контексте украинского конфликта. По его словам, мир между Россией и Украиной должен предусматривать взаимные гарантии безопасности.

Фото: из открытых источников 

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Автор: glavred

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