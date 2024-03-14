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Возраст молодежи в РФ могут поднять как минимум до 38 лет

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По словам главы ВЦИОМ, одна из главных задач для России сейчас — повысить продолжительность жизни

Возраст молодежи в РФ могут поднять как минимум до 38 лет

Мужчина сидит на скамейке / Фото: unsplash.com

Возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет в ближайшие десять лет. Такое мнение выразил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, передает ТАСС.

По его словам, это сделают “не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей”, но и чтобы “какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить” на тех, кто старше.

“Это вопрос очень практический и прагматический, все программы стоят денег. И если государство сможет позволить себе эту планку поднимать, значит, оно должно иметь достаточно средств на реализацию всех обещаний”, – отметил Федоров в ходе лекции на Международной выставке-форуме “Россия”.

Сейчас одна из главных задач для России – повысить продолжительность жизни в стране, добавил гендиректор ВЦИОМ.

новости Локтевский

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