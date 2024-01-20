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Возродить ГУЛАГ захотели в Госдуме

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Депутат Андрей Гурулев считает, что того же самого желает и народ

Возродить ГУЛАГ захотели в Госдуме

Кадр: “Царьград”

Депутат Госдумы Андрей Гурулев хочет возродить ГУЛАГ для несогласных с политикой государства. Об этом парламентарий сказал в интервью на телеканале “Царьград”.

Комментируя свое заявление о необходимости “как-то уничтожить” ту “гниль” среди российского общества, которая не доверяет Путину, Гурулев заявил, что в России не разрешена смертная казнь и “это не обсуждается”.

“Но если человек идет против государства, то, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят: “Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ”. Ну я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта”, – сказал он, отметив, что этого же хочет и народ.

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