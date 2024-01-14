На момент возгорания в Шушарах внутри находились 1200 человек

На момент возгорания склада Wildberries в Шушарах там находились 1200 человек. Все эвакуировались. Товары, которые там находились, скрыты с витрины маркетплейса. Ретейлер повторит заказы покупателей, а если этих товаров нет, вернет деньги. Официальный комментарий по поводу ЧП компания Wildberries опубликовала в своем телеграм-канале 13 января. «Фонтанка» рассказывает о том, что происходило в субботу на Московском шоссе и как это начиналось.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался 13 января в 7:20. По данным МЧС, уже в 9:30 ему присвоили максимальный — пятый — номер сложности. Огонь распространился на 50 тысяч квадратных метров, к борьбе с ним привлечены 360 пожарных и 41 единица техники. Обрушена значительная часть кровли. К 17:00 пожар локализован, идет проливка завалов, но очевидцы еще фиксируют открытый огонь.

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Видео: читатели «Фонтанки»

По предварительным данным, все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. Ущерб от пожара, по предварительным данным, может составить 10–11 миллиардов рублей

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверку контролирует прокуратура. Ранее «Фонтанке» стало известно, что Госстройнадзор (ГАСН) не выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса онлайн-ретейлера Wildberries на Московском шоссе, 153.





«У нас сегодня второй день рождения»

Владимир всего 4 дня назад приехал в Петербург из-под Нефтеюганска. Пожар на складе в Шушарах застал его в конце второй по счету смены. Кто-то дал ему куртку — на улицу, как и все, он выскочил в рабочей одежде (личные вещи сдаются перед сменой). Он растерян, не знает, что делать, — на работе осталась вся одежда, паспорт, ключи от комнаты, деньги.

— Мы не успевали закончить работу, когда все началось, — рассказал мужчина «Фонтанке». — Наверху, как раз напротив меня, в дальней части склада, под крышей мы увидели дым, минут через 7–8 он резко как бы стал опускаться вниз. Люди начали быстро выбегать, все высыпали на улицу.

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Видео: читатель «Фонтанки»

По данным МЧС, весь коллектив вышел из пылающего здания. Сотрудников посадили в автобусы и повезли в город. На момент общения «Фонтанки» с Владимиром люди оставались в двух автобусах — в одном грелись человек 10, в другом сидел растерянный Владимир, который совершенно не понимает, что теперь делать. Сотрудники МЧС пообещали как-то помочь сориентироваться. На территорию никого не пускают, видно в основном охранников, периодически пускают кого-то на КПП погреться.

Ранним субботним утром сотни петербуржцев звонили друг другу, чтобы выяснить, не оказались ли их близкие в эпицентре ЧП — в ночную смену из 2 тысяч сотрудников центра Wildberries в Шушарах на работе находились 1200 человек.

Во «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП» — сотни сообщений, очевидцы и их близкие делятся рассказами и видео.

«С момента возгорания до полного пожара прошло 7 минут, говорю, потому что сам вышел только оттуда».

«Много вышли, но видел, как некоторых из раздевалки выносили под руки, не знаю, сколько осталось внутри».

«Мой сын на смене был. Еле вышли, говорит. Давка жуткая. И скорее всего, не все смогли выбраться».

«Не передать словами. До сих пор все трясется. Не успокоиться никак. Хоть и позвонил сразу (сын. — Прим. ред.), чтоб не переживала».

«У нас сегодня второй день рождения».





Спецодежда на морозе не греет

Вышли, а на улице минус 20. Кто-то попытался вернуться, чтобы взять хотя бы куртку: «Сын с друзьями тоже вышли сначала. Потом вернулись за одеждой (ещё не полыхало). Глупо или нет, судьба рассудит. Успели выйти». И поясняют: «Дело не в куртке. Дело в не замёрзнуть при –23».



Проблема в том, что на складе ретейлера предпринимаются беспрецедентные меры по предотвращению воровства. Как пишут в комментариях сотрудники, «девушки в нижнем белье и босиком проходят через досмотр охраны. Спецодежда и обувь в руках. Её тоже проверяет охрана. Даже носки смотрят — новые или твои поношенные». Все собственные вещи сдаются.

Спецодежда греет в нынешние морозы слабо, поэтому в чатах обсуждают включенные электроприборы («топят обогревателем за 700 р.»), вспоминают, как периодически слышали тревожное оповещение: «Только до этого оно постоянно включалось, типа учения, и всем было все равно. А сейчас резко всех начали выгонять, пошел черный дым, первый блок закрыли воротами и мы начали эвакуироваться. Сначала все стояли на улице в футболках, потом побежали за вещами, там уже была давка, благо скоординировались, выстроились в 2 колоны и быстро продвинулись, внутри раздевалки шел небольшой дым, запах горелого, но давки и паники среди людей не было, основная волна людей уже была на улице».

В соцсетях тем, кто беспокоится о заказанных и, вероятно, сгоревших товарах, отвечают: «Там скорее всего люди горят, а у них посылочки…» И тут же: «Пока пишут, что информации о жертвах нет… Все станет ясно, когда пожар будет потушен и завалы разобраны… Я больше 25 лет замужем за пожарным прожила, много знаю про такие дела, к сожалению…»

Вера Семенова, врио главы администрации Пушкинского района, прибывшая на место пожара, подтвердила первоначальную информацию от МЧС: «Рабочие со склада эвакуированы в полном составе. Обратившихся за медицинской помощью и пострадавших нет». И добавила, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверку контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.





Wildberries обещает все возместить

В официальном сообщении Wildberries тоже говорится: «Сработала пожарная сигнализация, была произведена эвакуация. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению». На 7:20 утра на складе находились 1200 человек. Компания оказывает все необходимое содействие МЧС. И успокаивает покупателей тем, что «повторит заказы покупателей на товары в случае их наличия на маркетплейсе, а в случае отсутствия аналогов поврежденных товаров покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы». Что касается других заказов, то ближайшие поставки в Шушары перенаправлены на другие склады, поскольку они «работают в штатном режиме». Продавцам компания обещает «компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Ущерб будет покрыт, его размер уточняется».

Тем временем в соцсетях уже традиционно видят в пожаре «происки конкурентов». Так происходит всегда. Как только разгорается скандал в Wildberries, будь то драки между мигрантами или забастовка владельцев пунктов выдачи заказов, в соцсетях тут же начинают троллить Ozon — мол, как себя чувствует прямой конкурент.

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Видео: Марфа Мотовилова

А этот маркетплейс как раз пережил уже два пожара, сопоставимых с ЧП в Шушарах. Так, в августе 2022 года на складском комплексе «Новая Рига» в Истре Московской области тушили огонь на площади 55 000 кв. м, эвакуировали 1000 человек, 11 человек пострадали, двоих из них госпитализировали. Почти через две недели, 20 августа 2022 года, пожарные боролись с огнем на складе Ozon в Подольске Московской области. Пожар случился на площади 375 кв. м в 6-этажном здании, сотрудников эвакуировали.

На своей официальной странице в соцсетях Ozon выразил поддержку Wildberries: «Сейчас не про нас. Мы хотим поддержать наших коллег по рынку — Wildberries. А также всех сотрудников, продавцов и партнеров маркетплейса, которых коснулся пожар в Шушарах. Мы тоже прошли через это и понимаем, как это непросто. Держитесь, друзья, мы с вами».





Зачем Wildberries построил склад в Шушарах

О том, что компания Wildberries приобрела 17 га в Шушарах рядом со складом Nordway, стало известно в 2021 году. И за 9 месяцев генподрядчик — московская строительная компания «МБМ» — построила многофункциональный распределительный центр площадью 100 тыс. кв. м. В конце февраля 2022 года были даже завершены работы по благоустройству, на территории появились фуры, ожидающие разгрузку. Об этом рассказывал специализированный портал «Петростройбаза».

Сам интернет-ретейлер сообщал, что инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, не считая расходов на оборудование. С вводом этого распределительного центра «Вайлдберриз» планировал сократить сроки доставки клиентам из Петербурга и Ленинградской области до одного дня. Ретейлер в последние годы строит склады в разных регионах страны: во Владимирской области, в Екатеринбурге, Ставропольском крае, Московской, Рязанской, Тульской, Самарской, Тюменской областях.

В Ленинградской области Wildberries выкупил еще 29,8 га на территории индустриального парка М10 под Тосно. Об этом в сентябре 2023 года стало известно «Ведомостям». Издание сообщало о намерениях построить склад общей площадью до 150 000 кв. м, что позволило бы Wildberries приблизиться к конкурентам: учитывая уже действующие площадки в регионе, общий объем площадей достиг бы 270 000 кв. м. Для сравнения: у Ozon в Петербурге и Ленобласти — около 320 000 кв. м.

Wildberries — один из крупнейших онлайн-ретейлеров в стране. В 2022 году оборот от продажи товаров и услуг на маркетплейсе (GMV) составил 1,67 трлн руб. В I квартале 2023 года оборот вырос на 100 % — до 577,19 млрд руб. по отчетам компании. Татьяна Бакальчук, основатель Wildberries, в 2022 году вошла в рейтинг российских миллиардеров журнала Forbes, ее состояние оценивалось в 8,8 млрд долларов.

Взято Источник

14.01.2024