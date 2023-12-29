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Возвращение легенды. Как в Барнауле второй год возрождают горку дедушки Славы

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Шесть КамАЗов снега и восемь человек из числа неравнодушных – в Барнауле готовят знаменитую горку дедушки Славы. Как она изменилась, увидел и запечатлел фотокорреспондент “Толка”

Горка “Ледянка” в прошлом году переехала на склон у озера в Борзовой Заимке. Скоро это красивое и тихое место наполнится смехом и веселыми криками. Здесь полным ходом идет подготовка зимнего аттракциона. Как в этом году выглядит легендарная горка дедушки Славы и зачем сюда привезли тонны снега – в нашем материале.

Горка появилась в поселке более 20 лет назад. Ее построил для своих внуков местный пенсионер Вячеслав Замышляев, известный как дедушка Слава. В прошлом году ему исполнилось 75 лет. Зимний аттракцион так понравился горожанам, что сюда начали съезжаться любители прокатиться с ветерком со всего города.

Взято отсюда

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