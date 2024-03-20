Возвращение традиции. Зачем в парке “Изумрудный” построят павильон для шахмат

Объект хотят построить к лету, чтобы принять там очень престижный турнир – Суперфинал чемпионата России по шахматам

Фото: проект шахматного павильона в “Изумрудном” /сайт госзакупок

Современный и удобный шахматный павильон хотят построить в барнаульском парке “Изумрудный” летом 2024 года. Возвести объект планируют за бюджетные средства. Территория может стать одной из дополнительных площадок для проведения престижного шахматного турнира, который пройдет в августе в Барнауле. Рассказываем, каким будет павильон, который располагался в парке еще в советское время.

Каким будет павильон?

Дизайн объекта уже разработан. По сути, будет небольшое помещение, в котором установят столы для игры. Предполагается, что это позволит играть в парке круглый год и проводить там турниры. Оно и логично: рядом с “Изумрудным” недавно открыли новый Краевой шахматный клуб, рассчитанный более чем на 200 человек. Учреждение расположена на улице Советской, в помещении, где раньше находились кассы “Аэрофолота”. Учреждение пользуется небывалой популярностью у барнаульцев.

Как пояснил amic.ru руководитель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, павильон расположится на историческом месте. Еще в советское время на территории “Изумрудного” работал шахматный павильон, который пользовался огромным спросом.

“У нас прекрасные отношения с руководителем парка Владиславом Вакаевым. Мы подумали, что шахматы – идеальный вид спорта для тихого паркового отдыха. Мы уже организовывали турниры в “Изумрудном”. У горожан есть желание проводить свой досуг за спокойными, интеллектуальными играми”, – отметил Артем Поломошнов.

Когда появится шахматный павильон?

На его строительство из краевого бюджета направят до 7 миллионов рублей. Рядом с павильоном запланировано строительство спортивного объекта, состоящего из нескольких сегментов. В его структуру войдут площадка для игры в стритбол, многофункциональная площадка с резиновым покрытием, где можно будет делать разминки, проводить тренировки и устраивать небольшие состязания. Рядом разместят уличные тренажеры и площадку для воркаута. Этот спортивный кластер будет расположен в дальней части парка, ближе к стадиону имени Клевчени.

Артем Поломошнов пояснил amic.ru, что задача – возвести шахматный павильон к августу. Об этом есть договоренность с руководством “Изумрудного”. Дело в том, что Барнаул в середине августа примет Суперфинал чемпионата России по шахматам. В качестве одной из второстепенных площадок, где именитые гроссмейстеры смогут проводить мастер-классы, рассматривается не только “Изумрудный”, но и территория на площади Сахарова. Сам же турнир пройдет в театре драмы имени Шукшина.

А что вообще за Суперфинал?

Это ежегодное соревнование, проводимое Федерацией шахмат России среди сильнейших шахматистов и шахматисток страны. Суперфиналы проводятся с 2004 года. Чаще всего их принимала Москва – 10 раз. В Сибири этот турнир проводили в Чите и в Новосибирске. Заявку Барнаула уже одобрил губернатор Виктор Томенко и руководство Федерации шахмат страны.

горняк



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