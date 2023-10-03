“Впал в панику”. СМИ раскрыли, как Россия “унизила” США

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30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США впали в панику из-за уничтожения Россией дорогостоящего натовского оружия на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.

По словам эксперта, Пентагон впал в панику на фоне уничтожения на Украине вооружений НАТО на сотни миллиардов долларов.

Боснок добавил, что попытка Запада продвигать идею превосходства вооружения альянса над российским также провалилась.

“Западные эквиваленты лишь чрезвычайно эффективны на “военных неделях моды” и в Голливуде”, — сказал аналитик. Пишет Прайм.

Фото: РИА Новости

Автор: glavred

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