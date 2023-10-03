03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

“Впал в панику”. СМИ раскрыли, как Россия “унизила” США

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США впали в панику из-за уничтожения Россией дорогостоящего натовского оружия на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.

По словам эксперта, Пентагон впал в панику на фоне уничтожения на Украине вооружений НАТО на сотни миллиардов долларов.

Боснок добавил, что попытка Запада продвигать идею превосходства вооружения альянса над российским также провалилась.

“Западные эквиваленты лишь чрезвычайно эффективны на “военных неделях моды” и в Голливуде”, — сказал аналитик. Пишет Прайм.

Фото: РИА Новости

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости