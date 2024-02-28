Впервые на Алтае записали на видео брачную песню снежного барса

Этот зов разносится на десятки километров

Редкого хищника засняли в Сайлюгемском нацпарке

Даже снежный барс чует – в воздухе пахнет весной. На Алтае видеоловушка впервые записала его брачную песню.

Редкого хищника засняли в Сайлюгемском нацпарке. Словно мартовский кот, он разразился истошным криком. Для людского уха вопль неблагозвучный. А вот для какой-нибудь самочки снежного барса – призыв к любви. Это не просто звериный рев, а настоящий брачный зов.

– Сотрудники Сайлюгемского нацпарка слышали и записали, как кричит снежный барс в 2020 году во время экспедиции по учету численности ирбиса, но самого зверя тогда на видели, а тут на кадрах – хищник во всей красе, – говорит Денис Гуляев, заместитель директора Сайлюгемского нацпарка.

Период гона снежных барсов в России – это февраль-апрель. На кадрах – 30 января. По своей натуре снежные барсы – одиночки. Их личные участки огромны, а перемещаются они на сотни километров. В таких условиях найти вторую половинку не так-то просто, поэтому дикие кошки прибегают к древнему языку любви – лирике.

– Период гона у ирбисов короткий. Именно поэтому так сложно угадать место установки камеры и зафиксировать такой редкий брачный зов. Это – уникальный случай, – отмечает Денис Гуляев.

В горах брачная песня ирбиса разносится на десятки километров. Кто знает, может, где-то его эхо услышала такая же самка-одиночка. И, найдя друг друга по меткам на скалах и земле, пара сможет завести котят.

Кстати, самая пожилая пара снежных барсов в мире – это ирбисы Хоргай и Гута. Они живут на хребте Чихачева в Республике Алтай, с 2011 года у них было как минимум два выводка котят.

Величественного зверя сняла фотоловушка

Взято отсюда

28.02.2024