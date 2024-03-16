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Пластиковые окна в Горняке

Впервые проголосовавшим бийчанам на участках вручают памятные подарки

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Впервые проголосовавшим бийчанам на участках вручают памятные подарки

Ребята приходят, чаще всего, вместе с родителями

На участок №369, расположенный в кадетской школе, приписано 1467 избирателей. С момента начала президентских выборов сюда приходят как опытные избиратели, так и те, кто сделает свой важный выбор впервые.

С утра торжественное открытие гимном, а после  – приятное музыкальное сопровождение. Обстановка торжественная, и серьезная – работают наблюдатели, сотрудники полиции следят за порядком. Пример для молодежи – другие бийчане, которые приходят на участок, как только появляется возможность.

Выборы-2024 Фото: Анна Сабанова

– Я пришла в первый день голосования, потому что мне просто так удобно, после работы, – говорит Юлия. –  Почему не онлайн? Да мне прийти на участок как-то привычнее, проще, чем с компьютера. Удобно, возле дома.

Выборы-2024 Фото: Анна Сабанова

– Начинается голосование, и если есть возможность сразу прийти и проголосовать, почему бы и нет? – считает Дмитрий– И вообще, зачем все, что можно сделать сегодня, откладывать на завтра?

Выборы-2024 Фото: Анна Сабанова

– Те, кто голосует первый раз, к нам приходят у же с15 марта, человек пять примерно было до 17 часов, – рассказывает Елена Гурова, председатель УИК №369. – Все они получили небольшие подарочки.

Ребята после того, как сделают свой выбор, получают в подарок Конституцию РФ, обложку на паспорт или брелок. Молодежь так же интересует и стенд, на фоне которого можно сделать фото, выложить по условиям конкурса в социальную сеть и получить возможность выиграть ценные подарки.

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Взято отсюда

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