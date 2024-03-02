Впустите в жизнь новое. Гороскоп на 2 – 8 марта

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

ОВЕН

Не отчаивайтесь и не опускайте руки, когда тщательно продуманные планы начнут рушиться по вине окружающих. Люди будут действовать вразнобой и захотят свободы. Кто-то не выйдет на работу, у кого-то появятся срочные дела.

ТЕЛЕЦ

Есть опасность небольшой внезапной ссоры, разлуки с близкими по вынужденным обстоятельствам. Возможно, на горизонте замаячит деловая поездка, которой остальные домочадцы будут не очень рады. Хотя, по существу, игра стоит свеч, дело перспективное. Все остальное складывается хорошо.

БЛИЗНЕЦЫ

Смелее обращайтесь за поддержкой к вышестоящим лицам, к вам отнесутся с пониманием. Возможно возникновение внезапных затруднений юридического характера. Психологически не очень комфортная неделя, она несет резкую смену настроения и недостаток энергии.

РАК

Период творческой активности, удачного взаимодействия с коллегами, а также романтических встреч и свиданий. Хорошо сложатся поездки, и практически всю неделю вы будете в ударе, сиять и сверкать всеми гранями своих талантов. И прекрасно, что вы раскроетесь людям.

ЛЕВ

Во взаимоотношениях может возникнуть лед, когда и ссор нет, и взаимопонимания нет. Самое оптимальное сейчас – отдать все происходящее в руки судьбы, будь что будет, куда кривая выведет. И после прекращения борьбы постепенно сложности уйдут. Но внутренне будет непросто смириться.

ДЕВА

Сейчас тот самый период, когда можно получить помощь от ваших пассий, вспоминайте ухажеров даже многолетней давности. И смелее выходите с ними на связь. Обращайтесь по самым разным поводам, от помощи в быту и до серьезной протекции членам семьи. Вам пойдут навстречу.

ВЕСЫ

Неделя принесет порой необоснованные капризы домашних и весомые расходы на них. Это способно удручающе повлиять на ваше настроение. На работе с коллегами все будет идти ровно, на горизонте замаячат новые перспективы с дополнительной нагрузкой и вознаграждением.

СКОРПИОН

Вам захочется свежести в отношениях, окружении, что-то приевшееся изменить, впустить новое. Вы открыты для перемен, и это хороший знак. Главное – не бояться и, сделав первый шаг, делать второй, продолжать начатое. Рекомендуется чаще обычного бывать на людях, выходить в свет.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вам будет хорошо как в обществе, так и с самим собой. Вы пребываете с миром в душе. Поэтому все будет складываться удачно. Все внимание лучше направить на домашние и семейные дела, одиноким – на личную жизнь, а также посвятить побольше времени детям.

КОЗЕРОГ

Вы захотите забиться в свою раковину, и вас трудно будет оттуда выманить. Работа занимает ваши мысли, большую часть дня вы склонны проводить в молчании, нет желания общаться и идти на контакт. Это внутренняя потребность, чтобы все оставили вас в покое.

ВОДОЛЕЙ

Вы преисполнены энергии. И как раз подвернется повод подзаработать, кого-то подменить или выручить. Но в то же время вы сейчас невероятно притягательны для противоположного пола и можете с кем-то познакомиться даже на работе. Если для вас это актуально, проявите активность в поисках.

РЫБЫ

Вы можете перечеркнуть прежние отношения и начать с нуля. Это касается всех сфер жизни – от переезда на новое место работы до случайных знакомств. И вам может повезти. Нечаянные изменения и удачное стечение обстоятельств дадут шанс на серьезные перемены в судьбе.

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда.

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