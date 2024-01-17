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VR и точка. Как оригинально отметить день рождения и весело провести досуг в Барнауле

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В GamePark 360° можно круто провести время с компанией и организовать праздник для взрослых и детей

VR и точка. Как оригинально отметить день рождения и весело провести досуг в Барнауле

VR пространство GamePark 360° / Фото предоставлено компанией

Где в Барнауле весело провести время с друзьями или отметить день рождения? В виртуальной реальности! Недавно в городе открыли современное VR пространство для взрослых и детей – GamePark 360° (“ГеймПарк 360°”).

Что это за место?

Это развлекательный парк площадью более 500 м². Здесь есть две зоны:

  • игровая арена, на которой происходит погружение в виртуальную реальность;
  • лаундж-зона для отдыха и альтернативных развлечений, оборудованная банкетной зоной, игровой приставкой PlayStation (“ПлейСтейшн”), аэрохоккеем, фотозоной и др.

GamePark 360° – идеальное место для:

  • незабываемого дня рождения;
  • счастливого досуга для всей семьи;
  • оригинального корпоратива;
  • яркой встречи с друзьями.

В отличие от обычных компьютерных игр, вы не смотрите за происходящим, а находитесь внутри. Погружаетесь в трехмерный мир с полным обзором и возможностью взаимодействовать с другими игроками, предметами и персонажами. Вы сами становитесь героем, которому под силу изменить ход сражения. 

И во что там можно поиграть?

Игр множество: на любой вкус, возраст и поколение. В том числе:

  • военно-тактические игры, аналоги компьютерной игры Counter-Strike (“Контр-Страйк”). Эмоции как при игре в пейнтбол, лазертаг или страйкбол, но благодаря использованию шлемов виртуальной реальности это современно и безопасно;
  • добрые и веселые игры с соревновательной составляющей;
  • игры, в которых можно объединиться в одну команду и вести сражения с виртуальными противниками.

Вы получите полноценную синхронизацию с игровым персонажем и свободу передвижения по просторной арене площадью 300 м². Делитесь на команды, соревнуйтесь, подводите итоги. Это ярко, волнительно и азартно.

VR пространство GamePark 360° / Фото предоставлено компанией

Арена виртуальный реальности GamePark 360° Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 13, вход со двора, 2 этаж Режим работы: с 10:00 до 22:00, без выходных Забронировать время: +7 913-2-360-360 Сайт ВотсАпп 

ИП Миркин Алексей Геннадьевич

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