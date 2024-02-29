Врач 81-летнего Джо Байдена оценил состояние здоровья президента

По словам Кевина О’Коннора, американский лидер вполне здоров
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Здоровье президента США Джо Байдена в полной мере позволяет ему исполнять свои обязанности, заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор.
По утверждению доктора, 81-летний политик чувствует себя хорошо, и последний медосмотр не выявил у него новых недомоганий.
“Он по-прежнему способен исполнять обязанности и в полной мере осуществлять свои полномочия без каких-либо изъятий или поблажек”, – говорится в заключении, которое опубликовал Белый дом (цитата по ТАСС).
Также, по словам врача, Байден “не курит, не пьет алкоголь и занимается спортом как минимум пять раз в неделю”.
новости Алтайский
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