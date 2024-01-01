Усталость. Отдых Фото: unsplash.com

Новогодние выходные эксперт посоветовала разнообразить новыми впечатлениями. Это может быть поход на каток, поход в гости к родственникам и друзьям, сеанс массажа или другие занятия

Эксперты советуют россиянам проводить новогодние праздники с пользой. Академик РАН, заслуженный врач РФ и главный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина подсказала, что нужно делать для того, чтобы оставаться продуктивным в первой половине января, сообщает KP.ru.

Хорошо высыпаться

Одним из главных условий для качественного отдыха эксперт назвала правильный сон. Иммунитет укрепляется в период с 23.00 до 04.00, а почувствовать себя отдохнувшим можно, если лечь спать до 22.30.

Не злоупотреблять алкоголем

Злоупотребление алкоголем в праздники может испортить выходные, уверена академик. Кроме того, что спиртное нарушает сон, он также токсичен для организма и бьет по всем системам и органам.

Не думать о работе

Академик Драпкина уверена, что мысли о работе не смогут дать отдохнуть морально. Эксперт посоветовала отбросить трудоголизм и разнообразить свой отдых. Можно заняться тем, чем так и не удалось заняться в течение года, навестить родственников и друзей, сходить на каток или просто поваляться на диване, просматривая сериалы. Главное – не ставить грандиозные цели, а проводить выходные размеренно.

Придерживаться графика и правильного питания

“Если вы привыкните вставать и ложиться хотя бы примерно в одно время (особенно вечером), если завтрак, обед и ужин будут всегда по расписанию (плюс – минус), то организм отдохнет куда лучше, чем от беспорядочных смен сна и отдыха”, – отмечает Драпкина.

Эксперт добавила, что в питании важен плотный завтрак с белками и углеводами, после которого можно сходить на прогулку. Ужинать академик советует за 3-4 часа до сна. Перед сном снова можно подышать свежим воздухам: сон будет крепче.

Взято отсюда