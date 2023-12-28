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Врач-диетолог назвала безопасную дозу шампанского в новогоднюю ночь

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Врач-диетолог назвала безопасную дозу шампанского в новогоднюю ночь

Бокалы Фото: unsplash.com

По словам эксперта, лучше выбирать сухие сорта алкоголя, ведь они менее калорийны за счет низкого содержания сахара, а также медленнее воздействуют на организм

В новогоднюю ночь не стоит позволять себе больше двух-трех небольших бокалов шампанского, заявила врач-диетолог и завотделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова, сообщает РИА Новости.

“Если говорить о потреблении безопасного алкоголя, то для женщин лимит составляет две стандартные дозы, для мужчин – три стандартные дозы. Одна стандартная доза – это 10 граммов чистого спирта. Соответственно, если мы говорим о шампанском, то доза для женщины – это 200 миллилитров, для мужчин – 300”, – объяснила она.

Так, по словам эксперта, женщинам следует ограничиться двумя бокалами шампанского, а мужчинам можно себе позволить чуть больше.

В свою очередь, превышение этой нормы, как отмечает медик, наносит вред организму, повышает нагрузку на печень и повреждает нейроны головного мозга.

Ранее эксперты рассказали, чем шампанское отличается от игристого вина и винных напитков.

Взято отсюда

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