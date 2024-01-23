Врач назвал продукты, которые опаснее белого хлеба для сосудов

Полностью отказываться от мучного специалисты не рекомендуют
Булка свежего хлеба / Фото: pxhere.com
Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала о том, что не стоит полностью отказываться от употребления мучного, потому что в таких продуктах есть полезные вещества. Ее слова передает aif.ru.
Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение хлебу из ржаной муки или муки грубого помола.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова согласилась с этими словами, отметив, что можно употреблять в пищу и дрожжевой хлеб.
Больший вред, как отмечают специалисты, несет домашняя сладкая выпечка. Также предупредили о вреде джемов и варенья. К продуктам с такой же вредностью Павлова отнесла и различные йогурты.
новости Локтевский
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