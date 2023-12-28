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Врач назвал самые частые виды рака и ответил, что их провоцирует

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Врач назвал самые частые виды рака и ответил, что их провоцирует

Фото: pixabay.com

В настоящее время медики не могут однозначно ответить, почему люди болеют онкологией, однако связывают рост числа онкобольных с увеличением  продолжительности жизни и изменением питания

Рак толстой кишки, рак молочной железы и рак предстательной железы сейчас самые массовые виды онкологии, заявил заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й Московской городской онкобольницы Даниил Строяковский, сообщают “Известия” .

По словам медика, таких заболеваний становится все больше. Всего в России ежегодно диагностируют более 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Заболеваемость раком коррелирует с ожирением, и в целом с измененной моделью питания. Если мы возьмем карту мира и посмотрим, где самое высокое потребление красного мяса, заштрихуем эти страны, а потом наложим на эту карту другую – карту заболеваемости раком молочной железы и раком толстой кишки, то обнаружим, что эти карты почти полностью совпадают“, – рассказал он.

Таким образом, врач подчеркивает, что больше всего больных раком толстой кишки и молочной железы в странах с самыми крупными людьми и самой высокой продолжительностью жизни, где едят больше всего красного мяса и молока.

При этом специалист отмечает, что медицина не стоит на месте и сейчас может лечить пациентов с такими заболеваниями, которые еще 10 лет назад считались смертельными.

Появился новый класс препаратов – “таргетные цитостатики”. Это химиопрепараты, соединенные с моноклональными антителами, которые доставляют химиопрепараты прямо внутрь опухолевой клетки”, – добавил онколог.

Ранее врачи назвали неочевидный симптом агрессивных видов рака. По словам медиков, некоторые виды онкологии выявляют уже на поздних стадиях, поскольку их симптомы неочевидны.

Взято отсюда.

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