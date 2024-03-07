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Врач назвал способы борьбы с весенней апатией

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Сезонная депрессия от обычной хандры отличается продолжительностью симптомов

Врач назвал способы борьбы с весенней апатией

Деревья в инее / Фото: pxhere.com/ru/photo/1215635

Врач-пульмонолог Павел Бережанский рассказал о том, как бороться с сезонной апатией. Его слова передает aif.ru.

Специалист отметил, что от обычной хандры сезонная депрессия отличается продолжительностью симптомов. Если плохое настроение и апатия долго не проходят, необходимо посетить врача. Также стоит обратиться за помощью, если признаки депрессии на некоторое время пропали, но затем стали сильнее.

Чтобы избежать проблем при смене сезона, специалист порекомендовал гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться.

Также полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. 

город Горняк

Источник

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