Дети. Болезнь. Заболеваемость. Ребенок Фото: pixabay.com

Специалист рассказала, что из-за риска летального исхода этот препарат не используют в США и некоторых других странах при лечении детей младше 12 лет

Препарат нафтизин, который используют при заложенности носа, может приводить к летальному исходу у детей, заявила отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова, сообщает “Газета.Ru”.

По ее словам, лекарство может вызывать угнетение дыхательного центра и брадикардию – замедление частоты сердечных сокращений у детей. Ребенок в таких случаях засыпает и больше не просыпается.

“Особенно опасна форма капель для носа: с ними легко получить передозировку. Гораздо безопаснее спреи для носа, так как каждое впрыскивание содержит одинаковую дозу активного вещества”, – объяснила медик.

Специалист также отметила, что нафтизин, как и другие сосудосуживающие, может провоцировать нарушения сердечного ритма, головную боль и судороги. Кроме того, такие лекарства вызывают привыкание, из-за чего человек вынужден постоянно их использовать из-за затрудненного дыхания.

“Эти проблемы характерны и для взрослых, но дети более уязвимы”, – подчеркнула эксперт.

Вместо сосудосуживающих препаратов врач порекомендовала применять гипертонические растворы с высоким содержанием соли, которые снимают отек слизистой носа и гораздо реже вызывают побочные эффекты.

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