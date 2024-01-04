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Врач объяснил, чем опасно обжорство в новогодние каникулы

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Врач объяснил, чем опасно обжорство в новогодние каникулы

Застолье. Еда. Новогодний стол. Фото: ru.freepik.com

Десять дней каникул сопровождаются встречами с родными, близкими и друзьями, застольями и зачастую перееданием. Чем это опасно, объяснил специалист

Ежедневные пиршества во время продолжительных новогодних каникул могут отрицательно воздействовать на наше здоровье, предупреждает врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков. Об этом сообщает “АиФ”.

Чрезмерные вольности в режиме питания, принятие пищи вне обычного графика и длительные семейные застолья, характерные для отпусков, могут оказать негативные последствия на различные органы, включая желудочно-кишечный тракт, печень, сердце и нервную систему.

Регулярное переедание в течение нескольких дней может привести к увеличению объема желудка и уровня желудочной кислоты, отмечает врач. Это чревато дискомфортом, изжогой, замедлением перистальтики, проблемами с кишечным трактом.

Кроме того, от чрезмерного потребления жирной и калорийной пищи страдает печень. Также переедание может вызвать повышение артериального давления и увеличение нагрузки на сердце, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается нервной системы, то, как предупреждает специалист, переедание может вызвать сонливость, ухудшение концентрации и раздражительность. Повышение уровня сахара в крови, вызванное избыточным потреблением углеводов, также может сказаться на эмоциональном состоянии.

Рустем Садыков советует при переедании вернуться к здоровому режиму питания, увеличить потребление воды, чтобы поддержать гидратацию и помочь перевариванию пищи. Кроме того, физическая активность поможет ускорить обмен веществ и улучшит пищеварение.

При этом голодание и строгие диеты после обильных застолий не рекомендуются, нужно перейти на более легкие блюда с высоким содержанием клетчатки.

Напомним, в этот раз россиян ждут десять дней новогодних каникул. 30 и 31 декабря выпали на выходные дни, также в январе у жителей страны оказалось еще восемь нерабочих дней – по 8 января включительно. Вторник, 9 января, – первый трудовой день в новом году, эта рабочая неделя будет четырехдневной.

Взято отсюда

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