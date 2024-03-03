В этой комнате вы должны отдыхать, а не портить свое здоровье

3 марта 2024, 15:0030Написать комментарий

Даже самый удобный ортопедический матрас, самые комфортные подушки и одеяло не дадут полноценного отдыха, если в помещении пыльно, душно и не убрано. Есть несколько правил уборки в спальне, о которых многие забывают или даже не знают. О них нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказала аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог Елена Парецкая.

Как часто менять постельное белье

— Доказано, что мятое и несвежее постельное белье может провоцировать бессонницу. Хотя единых правил замены постельного белья нет, они зависят от потребностей и особенностей организма, но есть определенные общие моменты, — объясняет патофизиолог. — Наволочки и простыни впитывают пот, поэтому требуют замены хотя бы раз в неделю, пододеяльники — раз в две, но можно делать это и чаще.

Матрас требует внимания

Кровать копит пыль и разные загрязнения, и во время смены белья стоит уделить ей внимание: нужно хорошо пропылесосить матрас и вытереть скопившуюся на спинках или изголовье кровати пыль. Раз в 2–3 месяца матрац стоит обработать паром от пылевых клещей и патогенных бактерий.

— В идеале нужно пользоваться наматрасником. Но если его нет и на матрасе появились пятна, стоит доверить их очистку профессионалам, — рекомендует Елена Парецкая. — Единственное, что можно удалить самим, — мелкие пятна крови. Это можно сделать раствором перекиси водорода (3%), оставив ее на пятне на 30 секунд. Затем пятно нужно протереть сухой белой тканью. Повторить, пока оно не исчезнет. Затем протереть место смоченной в воде салфеткой и дать высохнуть.

Одеяла и подушки

Стоит выбирать подушки и одеяла, которые можно стирать (это синтетическое волокно). Если же у вас пуховые, перьевые или ортопедические, защищайте их чехлами. Они защитят от грязи, их можно стирать с постельным бельем.

Не менее важно менять изделия по завершении срока службы (это 1–2 года). Если спать на смятых подушках, это негативно отразится на спине. Шерстяные одеяла и толстые изделия можно сдавать в химчистку раз в полгода.

Мебель в спальне

Не стоит забывать, что прикроватные тумбочки со светильниками и туалетные столики тоже копят пыль и загрязнения. Их нужно регулярно протирать по всем поверхностям мягкими салфетками, смоченными в воде. Важно открывать ящики, протирать полки внутри, а также отодвигать тумбочки от стены и протирать пыль под ними.

Покрывала и шторы

Эти изделия могут очень быстро впитывать в себя различные запахи и накапливать пыль, поэтому их нужно регулярно стирать или проводить им химчистку, обработку от пыли и загрязнений. Не стоит забывать про поверхности карнизов, которые копят массу пыли. Их нужно очищать при помощи мягкой тряпки, смоченной в воде.

Ковры

Многие не мыслят спальни без уютных прикроватных ковриков или ворсистых ковров. По ним приятно ходить босыми ногами, они приглушают шумы. Но, как любой текстиль, они накапливают пыль и грязь, а также влагу от ног. Поэтому их нужно регулярно чистить пылесосом, выбивать на улице, на снегу или стирать, отдавать в химчистку — в зависимости от типа изделий.

Радикальную чистку стоит проводить хотя бы раз в полгода, в противном случае может возникать неприятный запах и портиться внешний вид изделия.

Комнатные растения

Они улучшают качество воздуха в помещении, украшают спальню, но тоже прекрасно копят пыль, а в земле может размножаться плесень, особенно в теплое время года. Поэтому листья растений нужно протирать от пыли, периодически промывать цветы под прохладным душем. Это поможет защитить от аллергии и проблем с дыханием.

Пол под кроватью

Про это скрытое место многие забывают, и там копятся буквально клубы пыли и грязи. Это крайне опасно для вашего здоровья, особенно при наличии аллергии, проблем с дыханием.

— Поэтому при каждой уборке нужно промывать полы под кроватью влажной тряпкой, — рекомендует эксперт. — Если это кровать на основании, куда не залезть шваброй, периодически ее нужно разбирать и чистить, хотя бы раз в квартал.

Только пылесоса мало

При уборке пылесосом, которую практикуют даже самые старательные хозяйки, пыль хоть и собирается, но и разносится по всей комнате, и мелкие ее частицы оседают на всех поверхностях.

— Поэтому нужно выбирать пылесосы с мощными НЕРА-фильтрами или вообще избегать их применения в спальне. Стоит заменить уборку пылесосом на влажную, — резюмирует врач.

Условия, которые надо соблюдать, если вы позволяете питомцу спать в вашей кровати

Запрыгнуть в хозяйскую кровать и поспать — так стараются сделать большинство кошек и собак. Однако такое соседство может навредить человеку — об этом мы рассказывали ранее.

Первая опасность, которая подстерегает хозяина, — животные во сне часто издают звуки, более того, они могут активно двигать лапами, царапаться и кусаться — так бывает, если питомцу снится сон. Всё это может заставить вас постоянно просыпаться. Итог — усталость с утра, головные боли, апатия, а через какое-то время — даже бессонница.

Вторая опасность — это паразиты и различные болезни кожи. Кошки и собаки считаются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза. Они передаются хозяину при контакте с питомцем, особенно когда они спят вместе.

Чтобы избежать этого риска, соблюдайте эти правила:

меняйте постельное белье раз в 3–4 дня;

показывайте питомца ветеринарному врачу для профилактики;

регулярно давайте собаке и кошке препараты от паразитов — это обезопасит и животное, и его хозяина.

Но есть и другое мнение. Что говорят психологи о том, можно ли спать вместе с домашними животными, читайте в материале.

Взято Источник

03.03.2024