Врач рассказал о долгосрочной пользе от питья чая

Врач-диетолог Триста Бест рассказала о длительной пользе от употребления чая. Ее слова передает издание Eat This, Not That!.

По словам специалиста, благодаря микроэлементам, содержащимся в чае, напиток стимулирует работу мозга. В паре с кофеином L-теанин способствует плавному приливу бодрости, улучшает бдительность и когнитивные способности.

Бест уточнила, что кофеин содержится как в зеленом, так и в черном чае. При этом злоупотреблять напитком перед сном специалист не рекомендует.

