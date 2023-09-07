Врач рассказал о долгосрочной пользе от питья чая
При этом злоупотреблять напитком перед сном специалист не рекомендует
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Врач-диетолог Триста Бест рассказала о длительной пользе от употребления чая. Ее слова передает издание Eat This, Not That!.
По словам специалиста, благодаря микроэлементам, содержащимся в чае, напиток стимулирует работу мозга. В паре с кофеином L-теанин способствует плавному приливу бодрости, улучшает бдительность и когнитивные способности.
Бест уточнила, что кофеин содержится как в зеленом, так и в черном чае. При этом злоупотреблять напитком перед сном специалист не рекомендует.