Вино. Алкоголь Фото: freepik.com

По словам эксперта, организм должен сам справиться с похмельем. Для этого стоит отдыхать, гулять на свежем воздухе и пить больше жидкости, включая домашний рассол без уксуса

Употребление алкоголя при похмелье может привести к развитию запоя. Облегчение будет недолговременным, после чего человеку вновь становится хуже. Об этом РИА Новости рассказал главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров.

Эксперт отметил, что этанол, который содержится в алкоголе, в процессе расщепления превращается в ацетальдегид, а после – в уксусную кислоту. Накопление ацетальдегида и приводит к симптомам похмелья, которые пройдут тогда, когда вещество выйдет наружу.

“Образовавшийся из него [алкоголя] ацетальдегид еще больше усилит похмелье. В этот момент может снова возникнуть соблазн снять симптомы и употребить еще одну дозу. Это порочный круг – запой”, – сказал врач.

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