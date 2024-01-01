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Врач рассказал об опасности употребления алкоголя при похмелье

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Врач рассказал об опасности употребления алкоголя при похмелье

Вино. Алкоголь Фото: freepik.com

По словам эксперта, организм должен сам справиться с похмельем. Для этого стоит отдыхать, гулять на свежем воздухе и пить больше жидкости, включая домашний рассол без уксуса

Употребление алкоголя при похмелье может привести к развитию запоя. Облегчение будет недолговременным, после чего человеку вновь становится хуже. Об этом РИА Новости рассказал главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров.

Эксперт отметил, что этанол, который содержится в алкоголе, в процессе расщепления превращается в ацетальдегид, а после – в уксусную кислоту. Накопление ацетальдегида и приводит к симптомам похмелья, которые пройдут тогда, когда вещество выйдет наружу.

“Образовавшийся из него [алкоголя] ацетальдегид еще больше усилит похмелье. В этот момент может снова возникнуть соблазн снять симптомы и употребить еще одну дозу. Это порочный круг – запой”, – сказал врач.

Ранее эксперт рассказала, как провести новогодние праздники с пользой. Врач посоветовала разнообразить выходные новыми впечатлениями. Это может быть поход на каток, поход в гости к родственникам и друзьям, сеанс массажа или другие занятия.

Взято отсюда

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