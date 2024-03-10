Врач рассказал, почему опасно чихать с закрытым носом

Это может спровоцировать даже повреждения в мозге

Чихающая женщина / Фото: pxhere.com

Врач-оториноларинголог “СМ-Клиника” Эржэна Дымчикова рассказала о том, почему нельзя чихать с закрытым носом. Ее слова передает “Газета.ру”.

Специалист пояснила, что чихание – естественный процесс, который помогает организму избавиться от различных раздражителей. Если при этом закрывать нос, то различные бактерии и вирусы могут попасть в среднее ухо и спровоцировать неприятные последствия. Например, отит.

Также Дымчикова предупредила, что чихание с закрытым носом может привести к повреждениям микрососудов в голове.

Врач посоветовала не закрывать нос при чихании и не нарушать естественный процесс.

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