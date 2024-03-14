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Врач рассказал, почему люди болеют в марте и как укрепить иммунитет

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Врач рассказал, почему люди болеют в марте и как укрепить иммунитет

Болезнь Фото: pixabay.com

Чаще всего в марте люди жалуются на астму, грипп, простуду и аллергию. Это может происходить из-за ослабленного иммунитета и потери бдительности в связи с наступлением тепла

Россияне из-за неустойчивой весенней погоды могут подвергнуться простудным заболеваниям. Врач-терапевт Олег Перкушин объяснил, какие факторы зачастую становятся причинами для заболеваний и как противостоять болезням, сообщают “Кубанские новости”.

Почему люди болеют

Первой причиной врач назвал потерю бдительности. Прогноз погоды может указывать на теплую и солнечную погоду, из-за чего люди выходят на улице без шапки и в легкой куртке. Однако зачастую март бывает холодным.

“Чтобы замерзнуть и простыть хватит даже 5 минут, которые человек проведет на остановке в ожидании общественного транспорта. Потому и заболеть в первый весенний месяц гораздо проще, чем зимой”, – объяснил медик.

Помимо этого, поводов для беспокойства добавляет ослабленный после зимы организм. Именно весной большинство хронических заболеваний обостряются по причине сниженного иммунитета.

Как не заболеть в марте

Важно придерживаться здорового образа жизни и правильного питания. Стоит позволять себе высыпаться и больше двигаться, выходя на прогулки по 30–60 минут. По словам эксперта, чем больше будет активности, тем быстрее крепнет иммунитет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за неделю с 26 февраля по 3 марта зарегистрировали 20,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это чуть больше, чем за неделю с 19 по 25 февраля: тогда регистрировали 19,8 тысячи случаев заболевания.

Взято отсюда

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