Врач рассказала, чем опасен вирус папилломы человека для женщин

Специалист порекомендовала обращать внимание на необычные симптомы
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Врач-онколог Анастасия Марьенко рассказала о том, чем для женщин опасен вирус папилломы человека. Ее слова передает РИАМО.
Специалист порекомендовала обращать внимание на необычные симптомы и сразу идти к врачу при их обнаружении.
“Это могут быть постоянная усталость, необъяснимая потеря веса, припухлость или уплотнения в теле, изменения в коже, кровотечения. Регулярно проходите медицинские осмотры”, – сказала Марьенко.
Особую опасность для женщин ВПЧ представляет потому, что он может спровоцировать развитие рака шейки матки. Лечить такое заболевание лучше на начальной стадии, отметила врач.
горняк
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