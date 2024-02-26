реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Врач развеяла популярные мифы о причинах рака: сахар, ГМО, телефоны и солнце

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Врач развеяла популярные мифы о причинах рака: сахар, ГМО, телефоны и солнце

Многие люди боятся рака, но не знают, что на самом деле может его вызвать. Врач Ольга Уланкина рассказала «Российской газете» самые популярные мифы о факторах риска развития онкологических заболеваний.

Миф 1: Рак питается сахаром.

Употребление сахара не напрямую приводит к раку. Однако злоупотребление сахаром может привести к ожирению, что увеличивает риск развития опухолей.

Миф 2: Мобильные телефоны вызывают рак мозга.

До сих пор нет четких доказательств влияния мобильных телефонов на здоровье. Исследования показали, что радиоволны от телефонов не ионизируют ДНК и не могут вызвать рак. При этом у животных, подвергшихся высокому уровню излучения, развивались раковые опухоли. Споры о вреде смартфонов ведутся до сих пор.

Миф 3: ГМО-продукты вызывают рак.

Многочисленные исследования не выявили связи между ГМО и раком. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает подобную продукцию опасной.

Миф 4: Рак не передается по наследству.

10% опухолей возникают из-за генетических изменений, которые могут передаваться от родителей к детям. Стоит отметить – наследственность не означает, что человек обязательно заболеет.

Миф 5: Алкоголь и курение не влияют на риск рака.

Вредные привычки увеличивают риск развития рака головы и шеи, пищевода, печени и кишечника. Кроме того, канцерогенные вещества из табачного дыма подталкивают клетки к мутациям. Также курение подавляет работу иммунной системы.

Миф 6: Солнечные ожоги не опасны.

Один сильный солнечный ожог может привести к необратимым изменениям в ДНК. Пять ожогов за жизнь увеличивают риск рака кожи в два раза.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости эл алтай ,

горняк22 телеграм
Школьница получила черепно-мозговую травму на концерте известного рэпера

Школьница получила черепно-мозговую травму на концерте известного рэпера

14-летнюю школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой с концерта репера Шайни…

Узнать больше
В Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля

В Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля

В Новосибирске 13-летний мальчик бросился под колеса автомобиля. Полиция ночью.…

Узнать больше
Задержали миллиардера из списка Forbes, бывшего владельца уральского завода

Задержали миллиардера из списка Forbes, бывшего владельца уральского завода

Силовики задержали экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова, сообщили источники…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp