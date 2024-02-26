Врач развеяла популярные мифы о причинах рака: сахар, ГМО, телефоны и солнце

Многие люди боятся рака, но не знают, что на самом деле может его вызвать. Врач Ольга Уланкина рассказала «Российской газете» самые популярные мифы о факторах риска развития онкологических заболеваний.

Миф 1: Рак питается сахаром.

Употребление сахара не напрямую приводит к раку. Однако злоупотребление сахаром может привести к ожирению, что увеличивает риск развития опухолей.

Миф 2: Мобильные телефоны вызывают рак мозга.

До сих пор нет четких доказательств влияния мобильных телефонов на здоровье. Исследования показали, что радиоволны от телефонов не ионизируют ДНК и не могут вызвать рак. При этом у животных, подвергшихся высокому уровню излучения, развивались раковые опухоли. Споры о вреде смартфонов ведутся до сих пор.

Миф 3: ГМО-продукты вызывают рак.

Многочисленные исследования не выявили связи между ГМО и раком. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает подобную продукцию опасной.

Миф 4: Рак не передается по наследству.

10% опухолей возникают из-за генетических изменений, которые могут передаваться от родителей к детям. Стоит отметить – наследственность не означает, что человек обязательно заболеет.

Миф 5: Алкоголь и курение не влияют на риск рака.

Вредные привычки увеличивают риск развития рака головы и шеи, пищевода, печени и кишечника. Кроме того, канцерогенные вещества из табачного дыма подталкивают клетки к мутациям. Также курение подавляет работу иммунной системы.

Миф 6: Солнечные ожоги не опасны.

Один сильный солнечный ожог может привести к необратимым изменениям в ДНК. Пять ожогов за жизнь увеличивают риск рака кожи в два раза.

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Взято отсюда.

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