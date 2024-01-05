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Врач составила список продуктов, которые напрочь убивают сексуальное желание

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Врач составила список продуктов, которые напрочь убивают сексуальное желание

Все знают про продукты-афродизиаки. Они содержат определенные соединения, которые стимулируют сексуальные функции, влияют на гормональный фон и повышают половое влечение, усиливают возбуждение и ощущения от близости, рассказывает «Доктор Питер».

Но есть и такие продукты, которые негативно влияют на либидо у мужчин и женщин и действуют как антиафродизиаки, рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Триптофан и соя

У мужчин за половое влечение отвечает гормон тестостерон, а у женщин — тестостерон, пролактин и эстроген. Соответственно, продукты, которые снижают выработку тестостерона, негативно влияют на либидо как у женщин, так и у мужчин.

— С эстрогенами дело обстоит иначе: фитоэстрогены способствуют повышению сексуальной активности у женщин, а у мужчин, наоборот, половое влечение при их употреблении снижается, — объясняет врач. — К числу антиафродизиаков — продуктов, уменьшающих либидо, относятся все блюда с высоким содержанием жира, сахара, соли и триптофана.

Триптофан — аминокислота, которая помогает улучшить настроение и нормализовать сон.

— Натуральные источники этого вещества — яйца, молоко, сыр, творог, индейка, финики, кедровые орехи, арахис. Триптофан способствует естественному и здоровому сну. Однако обратная сторона медали — такое действие триптофана никак не совместимо с сексуальной активностью, — говорит врач.

Еще один продукт, который может повлиять на либидо как у мужчин, так и у женщин, — соя и все приготовленные из нее блюда: тофу, соевое мясо, выпечка и полуфабрикаты. Дело в том, что соя содержит и триптофан, и фитоэстрогены, поэтому злоупотреблять ей не стоит представителям обоих полов.

Фасоль и квас

К дефициту тестостерона и, как следствие, снижению полового влечения у мужчин может привести употребление продуктов, богатых фитоэстрогенами. К ним относятся злаковые, бобовые (фасоль, горох, чечевица), а также выпечка, квас, пиво и другие блюда, в которых достаточно много дрожжей.

— Кроме того, повлиять на либидо может дефицит свежих фруктов и овощей в рационе — все они содержат клетчатку, которая помогает вывести эстрогены из организма. Соответственно, нехватка клетчатки приводит к накоплению этого гормона, — рассказывает специалист.

Шоколад и фастфуд

Также для поддержания сексуальной активности мужчинам и женщинам стоит отказаться от таких антиафродизиаков, как белый хлеб, сладкие безалкогольные напитки, конфеты и батончики из молочного шоколада, соленья, консервы и копченые продукты, фастфуд (картошка фри, гамбургеры, хот-доги, шаурма, буррито, кебабы) и, безусловно, алкоголь.

— 120 граммов этанола, примерно пять банок пива, снижают тестостерон почти на 25%, — объясняет врач.

Кофе и мята

Ученые доказали, что уровень тестостерона может снизиться при регулярном употреблении кофе, солодки и мяты. В небольших количествах мята действительно полезна для здоровья: она улучшает пищеварение, нормализует настроение и сон, освежает дыхание и снижает артериальное давление. Однако регулярное употребление мяты может стать причиной ослабления эрекции у мужчин и замедления активности сперматозоидов.

— Также известно, что на половое влечение негативно влияют тоники, содержащие хинин. Это вещество придает напиткам характерный горьковатый привкус, но при этом оно снижает уровень тестостерона в крови, — подчеркивает специалист.

И еще — бисфенол

Есть и еще один антиафродизиак — это не продукт, а материал, из которого изготавливают пищевые контейнеры и бутылки. Речь идет о бисфеноле A (BPA) — химическом веществе, которое добавляют в пластик, чтобы изделия из него не разбивались при падении или ударе.

— Исследователи провели несколько экспериментов и обнаружили взаимосвязь между длительным воздействием BPA на организм и мужским бесплодием. Так, было доказано, что BPA способствует снижению уровня тестостерона и ухудшению качества спермы. При этом уровень эстрогенов в крови у мужчин, наоборот, повышается, — рассказывает врач.

В совокупности все эти факторы могут привести не только к ослаблению полового влечения, но и к неспособности зачать ребенка.

— Вредно длительное воздействие бисфенола и для женщин. По данным исследований, это химическое вещество существенно ухудшает качество яйцеклеток, а именно: их способность к оплодотворению, — резюмирует Александра Филёва.

Почему пропадает сексуальное влечение?

Ранее психолог-сексолог Полина Герасимова выделила несколько причин, из-за которых в паре снижается сексуальное влечение друг к другу:

  • нарушения, связанные с соматическим здоровьем одного из партнеров (сосудистые, гормональные, неврологические, ментальные сложности и заболевания);
  • психогенные нарушения, возникшие у одного из партнеров, появившиеся в результате травмирующих эмоциональных переживаний;
  • супружеская дисгармония — когда сексуальные предпочтения партнеров не совпадают, появляется неудовлетворенность сексуальными отношениями, начинают возникать недопонимание, напряжение в отношениях, конфликты и как следствие — снижение влечения;
  • сложности в отношениях между партнерами, недопонимание, пренебрежение, отсутствие эмоциональной близости также оказывают серьезное влияние на степень влечения;
  • высокий уровень стресса, хроническая усталость, низкий уровень заботы о своем ментальном и физическом здоровье также могут приводить к снижению влечения.

О других причинах, о том, как исправить ситуацию и можно ли спасти отношения, в которых больше нет секса, читайте в материале.

Взято Источник
05.01.2024

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