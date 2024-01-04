Тюбинг. "Ватрушка". Фото: ru.freepik.com

Специалист объяснил, когда катание на тюбинге может быть опасно для здоровья, а также рассказал, как избежать серьезных травм при таком зимнем развлечении

Катание на тюбинге (“ватрушке”) в необорудованных местах может стать причиной серьезных травм как у детей, так и у взрослых. По словам травматолога Андрея Маменкова, высокая скорость и неконтролируемая траектория – основная причина травмирования людей, которые катаются на тюбингах. Об этом сообщает сайт Sovainfo.ru.

“Перелом костей, тем более у совсем молодых людей, – это последствия на всю жизнь, а подобные катания – угроза жизни и здоровью”, – предостерегает врач.

Кроме того, нередко тюбинги привязывают к авто, снегоходам и квадроциклам, а также катаются на нем с высоких горок, склонов, по замерзшим озерам, рекам, вылетают на проезжую часть. Все это также опасно для жизни, уверен доктор Маменков.

“Кататься необходимо на трезвую голову и только в организованных местах, где соблюдаются все правила безопасности. Активный отдых детей всегда должен быть под пристальным контролем родителей”, – призывает травматолог.

Напомним, в настоящее время в Бийске правоохранители проводят проверку обстоятельств травмирования двух подростков при катании на тюбингах со снежного склона, где ранее уже пострадал другой несовершеннолетний. Двое подростков 10 и 15 лет катались на тюбингах со снежного склона в лесопарковой зоне Бийска, в квартале АБ. При спуске оба ребенка получили травмы различной степени тяжести.

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