Правительство приняло несколько законов, которые вызвали общественный резонанс

В 2023 году в России приняли множество новых законов, в том числе касающихся области здравоохранения. Этот год для медицины стал непростым: выросла нехватка кадров, появился дефицит лекарств. Тем не менее, случилось и хорошее: например, официально закончилась пандемия COVID-19.

MSK1.RU решил посмотреть, как изменилась российская система здравоохранения в 2023 году. Публикуем обзор.

Больше 100 лекарств стали дефицитными

В самом начале года, 24 января, стало известно, что Минздрав включил больше 100 лекарств в список дефицитных препаратов. Об этом рассказал «Фармвестник» со ссылкой на документ. Среди препаратов, включенных в перечень, есть несколько жизненно необходимых: йод, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), лидокаин, парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная составляющая валокордина и корвалола) и другие лекарства.

По словам пресс-службы Минздрава, «в перечень включены препараты, в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке». Аптеки тоже начали бороться с дефицитом: не самые востребованные лекарства заказывают в небольшом количестве.

В итоге в течение года те или иные лекарства пропадали с прилавков аптек. Например, в октябре исчез «Метипред». Список показаний для его назначения обширный — от ревматоидного артрита и заболеваний кожи до рака легкого и гепатита. Также возникли проблемы с «детскими» вакцинами: от кори, краснухи, паротита и полиомиелита.

Детям-инвалидам дали бесплатные билеты

С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогли бесплатно летать до места лечения и обратно. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новые правила коснулись детей, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находятся на гемодиализе (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. — Прим. ред.). Также они распространяются на их родителей или сопровождающих.

Бесплатный авиаперелет предоставляется в том случае, если дорога к месту лечения на поезде занимает более 12 часов или составляет более 1 тысячи километров.

До вступления этого постановления в силу авиаперелет был бесплатным только для детей-инвалидов с заболеваниями или травмами спинного мозга. Также за билеты не платили дети с инвалидностью, проживающие в регионах Дальнего Востока или на территориях, где нет железнодорожного сообщения.

Врачи стали получать больше

В 2023 году российское правительство выделило специальные выплаты медработникам. В зависимости от специальности они начали получать надбавку от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц.

Самая большая выплата — 18,5 тысячи рублей — полагается врачам центральных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения смогли получить надбавку в размере 14,5 тысячи рублей, а врачи скорой помощи — 11,5 тысячи рублей. Такую же сумму получают медицинские работники с высшим немедицинским образованием.

Медсестрам районных и участковых больниц назначили выплату в размере 8 тысяч рублей. Медработникам со средним образованием, трудящимся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, — в размере 6,5 тысячи рублей в месяц.

Фельдшерам и медсестрам скорой помощи стали дополнительно выплачивать по 7 тысяч рублей, младшему медперсоналу районных и участковых больниц, поликлиник и станций скорой помощи — по 4,5 тысячи рублей в месяц.

Пандемия COVID-19 официально закончилась

В мае Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии, — цитирует генерального директора ВОЗ РИА Новости.

Доктор Гебрейесус рассказал, что за весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла, по официальным данным, около семи миллионов жизней. Он полагает, что реальные цифры намного выше — речь идет как минимум о двадцати миллионах погибших.

В России, по данным официального портала стопкоронавирус.рф, за всё время распространения коронавируса от ковида умерли 398 463 человека. По уточненным данным Росстата, этот показатель значительно выше: ведомство сообщает, что только в 2021 году в России COVID-19 стал причиной смерти 465 525 человек.

Медпомощь стала платной

С 1 сентября в силу вступило постановление правительства о правилах предоставления платных медицинских услуг. Оно коснулось государственных учреждений, которые работают по программе ОМС.

Согласно документу, они могут оказывать платные медицинские услуги, но только в определенных случаях, которые прописаны в постановлении.

Среди них, например, применение медицинских изделий или лечебного питания, которые не закупаются из бюджета или в рамках региональной программы, оказание медицинской помощи гражданам других стран, если у них не оформлен страховой полис.

Также за деньги больница может предложить установить индивидуальный пост медсестры, чтобы она круглосуточно находилась рядом и выполняла все нужные процедуры (иногда это необходимо по медпоказаниям — тогда это должно быть бесплатно).

— По сути, новое постановление дублирует то, которое действовало в предыдущие годы, но дает возможность в том числе заключать договор и подписывать документы дистанционно, — объяснил медицинский юрист, управляющий ООО «Центр медицинского права» Алексей Панов. — А так, правила те же: сначала информируем о бесплатности медицинских услуг, а потом только оказываем платные. Перечень таких услуг тот же, что был в предыдущем постановлении, на мой взгляд, ничего не меняется.

Изменились правила продажи лекарств

Также с 1 сентября в России изменились правила продажи лекарств в аптеках: теперь фармацевты должны не просто проверять рецепт у покупателя, но и вносить его реквизиты в специальную программу, продавая препарат.

Подготовленные правительством изменения с самого начала вызвали много вопросов как у представителей фармрынка, так и у пациентов. Пометку «отпускается только по рецепту» сейчас можно найти даже на лекарствах, которые могут понадобиться и без обращения к врачу. Например, на некоторых нестероидных противовоспалительных препаратах, которые принимают от боли и жара.

— В документе, который был представлен на обсуждение Правительства, не было конкретизации, какие именно лекарства должны отпускаться по новым правилам, — рассказал директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. — Участники рынка справедливо предположили, что это будет распространяться на все препараты, случилась некоторая паника.

Позже Росздравнадзор объяснил, что сведения фармацевты должны будут вносить только в отношении рецептов, имеющих номер, серию и дату. По такой форме они оформляются только на препараты строгого учета и льготные лекарства.

Запретили смену пола

Летом в России запретили смену пола. Теперь врачи не могут как проводить операции, так и назначать гормональную терапию. Хирургические вмешательства допускаются только при врожденных аномалиях или пороках развития, генетических и эндокринных заболеваниях, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

При этом вмешательства допустимы, если их одобрила врачебная комиссия одного из подведомственных Минздраву учреждений. Решение о возможности и способе коррекции половых органов принимают 5 организаций в стране: Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Закон также запрещает менять пол в документах. После его вступления в силу аннулировались все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Кроме того, лицам, изменившим пол, запретили усыновлять детей.

Начали запрещать аборты

В декабре в Госдуму внесли законопроект, запрещающий частным клиникам делать аборты. Если документ будет принят, искусственное прерывание беременности смогут проводить только медицинские организации государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, он разработан для «улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности».

Некоторые регионы уже сделали это на местном уровне. Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил, что частные клиники в регионе больше не будут проводить медикаментозные аборты. По его словам, официального запрета властей на это нет — частники приняли решение самостоятельно отказаться от лицензий на проведение этой процедуры.

Позже аналогичное заявление сделал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Он заявил, что пока от лицензии отказались четыре клиники из пяти, однако от последней местные власти ждут такого же решения, причем в ближайшее время.

В 2022 году многие зарубежные фармкомпании ушли с российского рынка. По данным аналитической компании RNC Pharma, за период с января по октябрь 2023 года в России выпустили на 3,3% меньше лекарств, чем за аналогичный период прошлого года, — 3,34 миллиарда упаковок. Мы публиковали обзор, в котором вспомнили, какие медикаменты исчезли из российских аптек в этом году.

Взято Источник

06.01.2024