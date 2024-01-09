“Врачи без границ” заявили об ударе Израиля по убежищу организации в Газе

Как сообщила гуманитарная структура, пострадали четверо человека

Израильские военные обстреляли убежище организации “Врачи без границ” (Medecins sans frontieres, MSF) в секторе Газа, в результате чего четыре человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на странице международной гуманитарной структуры в X (ранее Twitter).

“Сегодня утром снаряд пробил стену убежища MSF в Хан-Юнисе, где находились более 100 сотрудников и их семьи”, – указано в тексте сообщения.

В гуманитарной организации уточнили, что в результате удара получили ранения четыре человека, сради которых пятилетняя дочь одного из сотрудников. Девочка находится в критическом состоянии.

В MSF утверждают, что проинформировали израильские силы о расположении убежища. При этом рганизация не получала предупреждения о необходимости эвакуации из зоны запланированного обстрела.

“Мы осуждаем это <…> нападение, которое еще раз показывает, что никто и нигде не чувствует себя в безопасности в секторе Газа”, – отмечает организация в заявлении.

Напомним, 1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что возвращается к боевым действиям в Газе. В свою очередь власти Палестины обвинили США в возобновлении израильской агрессии.

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Взято отсюда