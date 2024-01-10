И что будет, если заразиться тремя вирусами сразу

Роспотребнадзор опубликовал первую в 2024 году статистику по заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. По данным ведомства, число новых пациентов в первую неделю года снизилось во всех трех случаях. Однако руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что это скорее говорит о том, что в праздники люди реже обращаются к врачам.

— Возвращаясь в организованные коллективы, [люди] начинают активно обмениваться вирусами, и, как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января, — сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора не уточняет, распространения какого вируса специалисты ожидают в большей степени. На сегодняшний день в структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом последний лидирует, на его долю приходится 68% пациентов. Всего за неделю было зарегистрировано более 527 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, 24 тысячи случаев COVID-19.

Чем опасны сразу три вируса

Активное распространение трех вирусов одновременно сейчас называют тридемией.

— Тридемия означает, что три возбудителя ведут этот подъем заболеваемости респираторными инфекциями, которые сейчас происходят. Это коронавирус SARS-CoV-2, который был возбудителем пандемии, сейчас завершающейся, это вирус гриппа и это респираторно-синцитиальный вирус, — объясняет вирусолог Анатолий Альтштейн. — Термин этот предложен американскими эпидемиологами и в первую очередь касается Соединенных Штатов, там распространяются эти три вируса. Что касается нашей страны, третий вирус, респираторно-синцитиальный, у нас несильно выражен по сравнению с другими респираторными вирусами.

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

По словам вирусолога, в России, говоря о тридемии, обычно имеют в виду коронавирус, вирус гриппа и другие ОРВИ. Последний пункт в списке — это целый букет: респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп, аденовирусы, риновирусы, пневмовирусы, бокавирусы. Другие специалисты вовсе не считают термин «тридемия» корректным.

— Я не очень поддерживал этот термин, потому что любой такой термин должен иметь какое-то самостоятельное значение. То есть некое явление приобретает свойство, которое не является простой суммой свойств отдельных составляющих этого явления. В данном случае это не так, — считает иммунолог Николай Крючков. — С моей точки зрения, рассматривая явление тридемии, мы должны говорить о двух уровнях, индивидуальном уровне и популяционном. Это разные вещи, неидентичные.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Как объясняет Крючков, на популяционном уровне речь о тридемии может идти, когда из-за высокой заболеваемости несколькими инфекциями не справляется с нагрузкой система здравоохранения. То есть происходит то же самое, что в самые высокие ковидные волны (помните эти очереди из скорых?), но не из-за одного вируса, а из-за трех сразу. На индивидуальном уровне мы, как правило, говорим о возможности заразиться сразу несколькими вирусами

Что будет, если заболеть гриппом, ковидом и ОРВИ одновременно

По словам врачей, случаи заражения сразу тремя инфекциями не очень часты.

— Как правило, первый вирус, который занимает позицию, в организме доминирует, а другие вирусы туда проходят с трудом, — говорит Анатолий Альтштейн. — Конечно, единичные случаи отрицать нельзя. Может быть, что человек заразился одним вирусом, а потом в течение болезни кто-то принес ему еще какой-то вирус. Или он мог быть заражен каким-то вирусом, а потом заразился другим, и только после этого проявилась болезнь. Но это большая редкость.

Николай Крючков отмечает, что есть также определенная сложность в том, чтобы получить эти данные — в России сейчас нет сплошного тестирования даже на ковид, не говоря уже об ОРВИ и гриппе.

Те данные, которые у нас есть, показывают, что заражение несколькими вирусными инфекциями практически никак не влияет на прогноз. Для подавляющего большинства людей влияет на прогноз только наиболее тяжелая из имеющихся инфекций. Я всегда говорю, если человек заражен, например, гриппом и риновирусной инфекцией одновременно, то понятно, что тяжесть его состояния будет определяться именно гриппом. Если речь о коронавирусной и, например, аденовирусной инфекции, ясно, что определяющей будет ковид.

Крючков допускает, что казуистические случаи влияния слабой инфекции могут быть в отдельных маленьких подгруппах пациентов с очень тяжелыми хроническими заболеваниями. Но для подавляющего большинства людей подхваченная в дополнение к ковиду простуда никак не скажется на течении болезни. Грипп же может быть опасен и без ковида, хотя в большинстве случаев он проходит за несколько дней, иногда может вызывать тяжелые осложнения и даже летальные исходы. Ранее мы рассказывали, кто в группе риска тяжелого течения гриппа.

Взято Источник

10.01.2024