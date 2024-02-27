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Врачи назвали любимую еду, которая бьет по здоровью и повышает риск рака

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Врачи назвали любимую еду, которая бьет по здоровью и повышает риск рака

Фото: unsplash.com

Специалисты отметили, что любители жареного подвергают особой опасности свой желудочно-кишечный тракт, повышая риск образования злокачественных опухолей

Чем больше жаренной пиши есть человек, тем выше у него риск развития онкологии, сообщает “Российская газета” .

По данным исследования, большое количество такой еды в рационе повышает риск образования нескольких видов рака, в том числе – поджелудочной железы и желудка.

Высокое потребление жареной пищи может увеличить риск рака желудка более чем на 50%“, – отметили эксперты.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова также заявила, что еда, приготовленная в микроволновке более полезна, чем жаренная на мангале. По ее словам, при высоких температурах в продуктах появляются соединения, которые могут спровоцировать появление раковых клеток.

Кроме того, специалисты также перечислили продукты, которые стоит употреблять умеренно. В этот список попали красное мясо, фаст-фуд, алкоголь, напитки с добавленным сахаром и ультраобработанные товары.

Медики подчеркивают, что замена такой пищи на более здоровые продукты может уменьшить риск развития онко– и других заболеваний, включая болезни сердца.

Ранее эксперты назвали продукты, которые снижают риск развития рака. Для защиты организма от онкологии они порекомендовали включить в рацион фрукты, овощи и ягоды.

Взято отсюда.

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