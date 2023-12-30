Эксперты утверждают, что оранжевый деликатес может отправить вас в кабинет к врачу. Почему?

Яркие, оранжевые и ароматные мандарины уже давно являются обязательнейшим символом новогоднего стола. Но именно они, по мнению врачей, могут с легкостью переместить с праздника к белой машине с красной полосой на борту, а то и в кабинеты поликлиник и больниц. Подробности — в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.

Почему мандарины опасны?

По словам гастроэнтеролога, диетолога, доцента кафедры педиатрии и неонатологии института НМФО ВолгГМУ Альбины Давыдовой, переизбыток мандаринов в организме в лучшем случае закончится жестокой изжогой или болями в желудке.

— Нет четко прописанной нормы, сколько можно съесть мандаринов в день, — говорит Альбина Давыдова. — Цитрусовые являются достаточно серьезными раздражителями для слизистой оболочки пищеварительного тракта, особенно верхних его отделов. Если у ребенка или у взрослого хотя бы эпизодически появляются изжога, боль в животе, неприятный вкус во рту, то употребление мандаринов нужно свести к минимуму. Норма для таких людей — 2–3 мандарина в день. Есть их нужно обязательно после основных приемов пищи. Ни в коем случае не на голодный желудок. Мандарины, как любой цитрусовый фрукт, являются очень серьезным аллергеном. Если у человека есть предрасположенность к аллергии, то у него могут появиться аллергический ринит, дерматит, сыпь, зуд и покраснения. В этом случае перед тем, как съесть первый мандарин, нужно обязательно советоваться с аллергологом.

К особой бдительности призывает врач и тех, кто в новогоднюю ночь возжелает закусить мандарином шампанское или другие алкогольные напитки. По словам гастроэнтеролога, такому «подарку» ваш желудок точно не обрадуется.

— Сочетание двух раздражителей — алкоголя и мандаринов — не самый хороший подарок для желудка в новогоднюю ночь, — говорит Альбина Давыдова. — Но если бокал шампанского и тарелка мандаринов идут после основного приема пищи, то это не критично. Закусывать любой алкоголь мандаринами — не самое удачное решение, особенно если речь идет об игристых и шампанских винах, потому что у них достаточно высокая кислотность и наличие газа.

В чем польза?

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко рассказал, что мандарины могут даже принести организму пользу, а не только вред.

— Фрукты — это клетчатка, которая необходима организму для нормальной работы кишечника, — рассказывает Михаил Стаценко. — В мандаринах содержится витамин С, который нужен нам зимой, потому что это иммунитет от вирусов и бактерий. Это не только витамины, но и микроэлементы: калий, магний, кальций. Мандарины обладают общеукрепляющим действием. Они обладают фитонцидом, оказывают антимикробное действие. Это ценный диетический продукт. Органические кислоты повышают аппетит, улучшают обменные процессы. В зимний период времени насыщают наш организм витаминами. Мандарины нормализуют коллаген и укрепляют упругость кожи, влияют на рост волос, ногтей.

Но, говоря о пользе цитрусовых, профессор напоминает, что мандарины особенно опасны для людей с сахарным диабетом. А есть круглое и оранжевое килограммами врач никому не советует. Иначе, по его словам, новогоднюю ночь вы встретите не за праздничным столом, а закрывшись в туалете.

— Мандарины опасны для людей, у которых повышенная кислотность желудка. Может быть аллергия, послабление стула, диарея, появление боли, вздутие живота и крайне повышенное газообразование, — предупреждает Михаил Стаценко. — Взрослым рекомендуется до пяти мандаринов в день. Впрочем, бывают и исключения. У меня студент из Абхазии говорит, что он в день съедает по два килограмма мандаринов. Но это нехорошо. Переживаю я за студента.

Кто ест кожуру мандаринов? Зачем?

Врачи рассказали, почему не стоит есть кожуру мандаринов и косточки. По их словам, косточки из-за острых краев могут повредить слизистую кишечника, а также просто не перевариться. Кожура, в свою очередь, занесет в организм ряд инфекций и бактерий, даже если ее тщательно промыть.

— Шкурку есть нельзя по той простой причине, что она достаточно пористая и отмыть ее качественно не получится, — говорит гастроэнтеролог. — А это риск попадания в организм бактерий и грязи. Если семечек немного, то они пройдут транзитом через организм. Если же их есть на регулярной основе, то это может быть опасно. Косточки — это механический раздражитель. Они крупные, и у них бывают острые края. Зачем лишний раз травмировать слизистую оболочку? А если семечки небольшие и они попадут в организм, то это нестрашно. Рано или поздно, но организм они покинут практически в неизменном виде.

Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ Элеонора Белан рассказала, какие симптомы говорят о том, что вам срочно нужно обратиться к врачу.

— Цитрусовые являются частым аллергеном. Если есть аллергия, она будет на любое количество продукта, — предупреждает врач. — Могут быть сыпь, отеки, кашель, высыпания, зуд, покраснения кожи. Самому лечиться точно не стоит. Следует обратиться к дерматологу, аллергологу и диетологу. Фрукты могут подвергаться химической обработке, поэтому перед употреблением их нужно тщательно мыть. Кожура содержит большое количество агрессивных веществ сама по себе. Вместе с химическими веществами они могут быть причиной псевдоаллергических реакций, которые будут напоминать аллергию, но аллергией по своей сути являться не будут. Эти реакции протекают так же, как и аллергия. Псевдоаллергия зависит от дозы. Чем больше съел, тем более вероятны реакции.

Взято Источник

30.12.2023