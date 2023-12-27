Градусник. Болезнь Фото: Pixabay.com

За последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость подскочила на 6,5% по отношению к предыдущей. Кроме того, в стране выявили более 94 тысяч новых случаев коронавируса

Многие привыкли переносить “простудные” заболевания “на ногах”, отмечают врачи, сообщает “АиФ”.

“Чай с малиной, лимоном, имбирем, жаропонижающие без назначения врача – и на работу, не думая о последствиях. А ведь главная опасность именно в них”, – подчеркивают медики.

По их словам, самым частым и опасным из осложнений является вирусная или бактериальная пневмония. Кроме того, есть вероятность развития ринитов, отитов и других заболеваний.

Специалисты рекомендуют начинать лечиться при первых же симптомах ОРВИ, соблюдая все назначенные врачом предписания, в том числе принимать противовирусные препараты прямого действия – Арбидол, Амиксин, Интерферон.

Во время пандемии коронавируса российские вирусологи анализировали истории болезни пациентов, лечившихся в клиниках и пришли к выводу, что при противовирусном препарате Умифеновир у пациентов быстрее проходили такие симптомы, как кашель, озноб, слабость, а также интоксикационный и катаральный синдромы.

По словам завлабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАН Ирины Леневой, российский препарат Арбидол, действующее вещество которого – умифеновир, это этиотропный препарат прямого противовирусного действия с широким спектром активности. Действует препарат в отношении возбудителей ОРВИ, вирусов гриппа А и В, а также коронавируса.

Он блокирует размножение вирусов в клетках организма. При этом вещество действует только на сам вирус и не создает дополнительную нагрузку на иммунную систему человека.

Ранее вирусолог рассказал, как отличить грипп А от простуды. По его словам, симптомы заболеваний схожи, однако начальная стадия заражения у них разная.

Взято отсюда