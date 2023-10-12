Врачи рассказали о состоянии девушки, которую на остановке сбил пьяный водитель
Второму пострадавшему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась
Фото: “Инцидент Барнаул”
Пострадавшая в ДТП на остановке девушка находится в тяжелом состоянии, пишет “КП-Барнаул”.
Напомним, вечером 11 октября 32-летний пьяный водитель вылетел на трамвайную остановку на проспекте Красноармейском возле ТЦ “Первомайский” и сбил двух человек: 22-летнюю девушку и 18-летнего парня. Сам водитель не пострадал, хотя его автомобиль насквозь пробили элементы ограждения.
Парню оказали помощь на месте, девушку госпитализировали.
“Пациентка лежит в больнице с тяжелой сочетанной травмой. На данный момент состояние стабильно тяжелое, она находится в сознании”, – рассказали в региональном Минздраве.
Алтайская прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Расследование уголовного дела поставлено на контроль.
новости горняк
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