12.10.2023

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Врачи рассказали о состоянии девушки, которую на остановке сбил пьяный водитель

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Второму пострадавшему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась

Фото: “Инцидент Барнаул”

Пострадавшая в ДТП на остановке девушка находится в тяжелом состоянии, пишет “КП-Барнаул”.

Напомним, вечером 11 октября 32-летний пьяный водитель вылетел на трамвайную остановку на проспекте Красноармейском возле ТЦ “Первомайский” и сбил двух человек: 22-летнюю девушку и 18-летнего парня. Сам водитель не пострадал, хотя его автомобиль насквозь пробили элементы ограждения.

Парню оказали помощь на месте, девушку госпитализировали.

“Пациентка лежит в больнице с тяжелой сочетанной травмой. На данный момент состояние стабильно тяжелое, она находится в сознании”, – рассказали в региональном Минздраве.

Алтайская прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Расследование уголовного дела поставлено на контроль.

новости горняк

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