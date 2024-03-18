Медик. Врач Фото: pixabay.com

Операция по удалению жаберных дуг заняла несколько часов и прошла успешно. Сейчас мальчика уже выписали из больницы, его состояние улучшилось

В Подмосковье четырехлетнему мальчику удалили жабры. Ребенок страдал от редкой врожденной патологии, сообщает MK.ru.

У мальчика на боковой части шеи нашли элементы жабр, в том числе жаберную дугу, которая состояла из костной ткани.

Жаберные щели формируются у человеческого эмбриона и обычно зарастают. Очень редко отверстия остаются незакрытыми, что приводит к формированию рудиментов жабр. Это нечастое явление, единственным способом избавления от таких жабр являются их удаление.

Ранее сообщалось, что за три месяца в алтайском перинатальном центре “Дар” сразу у двух малышей диагностировали редкий порок сердца – аномалию отхождения левой коронарной артерии. Детей прооперировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Взято отсюда