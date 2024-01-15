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Вратарь “Динамо” рассказал, почему в Америке лучше, чем на Алтае

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По его мнению, в регионе стоит работать над сервисом

Вратарь "Динамо" рассказал, почему в Америке лучше, чем на Алтае

Фото: unsplash.com

Вратарь “Динамо” Игорь Лещук сравнил уровень туризма России и США. Как сообщает Sport24, он отметил, что уровень инфраструктуры на Алтае и Камчатке не сравнится с американским.

Лещук рассказал, что не бывал на Алтае, Камчатке или Байкале, хоть и много смотрел их снимки в Сети. Однако, по его мнению, там нет достаточного уровня сервиса, в том числе “нормальных гостиниц”.

“Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются”, – сказал футболист.

По мнению Лещука, это “тот минимум, который должен быть”, и если бы он был, то больше бы людей летало на Алтай.

горняк

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