Вредные вещества из-за погоды задерживаются в воздухе в Алтайском крае

Предприятиям рекомендуют уменьшить количество выбросов

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В Алтайском крае из-за погодных условий вредные вещества будут задерживаться в воздухе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

“По информации Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории города Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности”, – сказано в сообщении.

Руководителям предприятий порекомендовали провести работу по уменьшению вредных выбросов с 16 часов дня 16 января по 16 часов дня 19 января.

Горняк22



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