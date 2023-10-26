Временный снежный покров. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

Во второй половине дня 26 октября и ночью 27 октября ожидаются дожди, местами сильные и с мокрым снегом

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В Алтайском крае передали штормовое предупреждение. Как сообщает региональный Гидрометцентр, во второй половине дня 26 октября и ночью 27 октября ожидаются дожди, местами сильные и с мокрым снегом.

По прогнозу синоптиков, образуются гололедные явления, ожидается отложение мокрого снега и установление временного снежного покрова. Ветер усилится до 15-20 м/c, местами порывы до 25-27 м/с. В крае похолодает: в ночь на 27 октября ожидается от 0 до -5 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.

В Барнауле в ночь на 27 октября пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, возможен гололед. От -1 до -3 градусов. Ветер западный, до 15-20 м/c. Днем будет от -1 до +1 градуса, преимущественно без осадков. Ветер ослабнет до 9-14 м/с.

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