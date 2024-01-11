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Время готовиться: в Рособрнадзоре определили тренды ЕГЭ в 2024 году

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Время готовиться: в Рособрнадзоре определили тренды ЕГЭ в 2024 году

К чему готовиться выпускникам 2024 года

В интервью “Российской газете” Анзор Музаев, глава Рособрнадзора рассказал, что ожидает выпускников 2024 года.

Он выдвинул предположение, что самыми популярными в этом году предметами для сдачи ЕГЭ останутся информатика и обществознание, возможно появление нового тренда на инженеров всех отраслей. Таким образом, у выпускников появится интерес сдавать профильную математику, физику и другие естественно-научные дисциплины. Ребятам напомнили, что к подготовке к ЕГЭ нужно подходить планомерно.

– Конечно, начать желательно было уже в начале учебного года, но если вдруг этого не случилось, то прямо сейчас — самое время, чтобы готовиться и изучать необходимые материалы, – отметил Музаев. 

Он подчеркнул, что единый госэкзамен направлен на сохранение традиций и единства в системе образования, аккумулируя лучшие результаты, достигнутые за прошлые годы. Перемен в принципах приема в колледжи пока также не ожидается, хотя они уже необходимы.

– Система экзаменов в девятых классах создавалась минимум 20 лет назад и на сегодняшний момент не соответствует текущей действительности, когда организации СПО были не так востребованы, как сейчас, – подчеркнул спикер в интервью.

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Взято отсюда

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